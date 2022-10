Servant saison 4 : voici la date de sortie et la bande-annonce sur Apple TV+

Servant a rapidement été l'une des séries les plus populaires sur Apple TV+, grâce à son casting haut de gamme et son histoire passionnante, mystérieuse et remplie de rebondissements, Apple a su capter l'attention des abonnés. Après plusieurs saisons qui ont fait carton plein en audience, Apple va conclure sa série avec une quatrième et dernière saison !

Toutes les infos sur Servant - Saison 4

Les abonnés Apple TV+ vont bientôt pouvoir regarder la toute dernière saison de la série Servant. L'équipe derrière la création originale Apple a voulu finir la série en beauté plutôt que de continuer encore plusieurs saisons et d'épuiser l'histoire et faire fuir les abonnés. Une décision logique qu'on aurait bien aimé voir sur d'autres séries !



La quatrième saison de Servant apporte le dernier chapitre de l'histoire des Turner à une conclusion épique et émotionnelle. La guerre de Leanne avec l'Église des Petits Saints s'intensifie, menaçant Spruce street, la ville de Philadelphie et au-delà.

Pendant ce temps, la famille Turner brisée doit non seulement faire face à la menace croissante de Leanne, mais aussi à la réalité certaine que Dorothy se réveille. Alors que l'immeuble de la famille Turner continue de s'effondrer, des questions trouvent enfin une réponse : qui est Leanne Grayson et qui est l'enfant qui se trouve chez eux ?

La quatrième saison de Servant continuera de mettre en vedette Lauren Ambrose, Toby Kebbel et Nell Tiger Free et Rupert Grint, les acteurs principaux que vous pouvez apercevoir depuis plusieurs saisons.

Aux commandes de la production, on retrouvera les talents qui ont fait briller la série Servant depuis sa création, on parle bien évidemment de Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Taylor Latham, Larissa E. Michel, Steve Tisch et Todd Black.



Les derniers épisodes de Servant seront disponibles sur Apple TV+ dès le vendredi 13 janvier. Pour faire durer le plaisir le plus longtemps possible, Apple va proposer son rythme habituel : les deux premiers épisodes pour le lancement, puis l'ajout d'un épisode par semaine chaque vendredi matin.

La saison 4 possèdera 10 épisodes qui seront mis en ligne progressivement jusqu'au 17 mars 2023.