Apple développerait 4 nouveaux casques Vision

Le premier Vision Pro a beau ne pas encore avoir été lancé, les indices sur le développement de la prochaine version se multiplient. Pire, cette fois, une source asiatique rapporte qu'Apple travaille sur plusieurs casques Vision, dont un modèle plus abordable.

Plusieurs Vision sont dans les cartons

D'après nos amis de DigiTimes, la firme de Cupertino a un total de quatre casques Vision Pro de deuxième génération différents en cours de développement, y compris un successeur direct du modèle original et un modèle moins cher. La nature des deux autres modèles de deuxième génération n'est pas claire.

La liste des composants du casque le plus abordable, certainement appelé Vision tout court, serait réduite de moitié par rapport à celle du Vision Pro de première génération, ce qui permettrait de réduire considérablement le prix de vente. Les premières unités du Vision devraient commencer à être produits au cours du second semestre 2024, pour un lancement au plus tôt au cours du second semestre 2025.



Selon un rapport distinct, vu plus tôt dans la journée à propos des estimations de vente, Apple a commencé à communiquer avec sa chaîne d'approvisionnement au sujet des produits Vision Pro de deuxième et troisième génération, cherchant à réduire les coûts pour faire baisser les prix et démocratiser l'ordinateur spatial le plus rapidement possible.



Le casque Vision Pro de première génération a été présenté à la WWDC23 et devrait être lancé au début de l'année prochaine aux États-Unis, à un prix de départ de 3 499 dollars. Le Canada serait le prochain sur la liste, d'ici fin 2024. La France devra patienter jusqu'en 2025. Ce serait cocasse qu'il sorte au même moment que la présentation du modèle moins cher.



Apple proposera-t-elle une gamme de quatre Vision à l'avenir ?