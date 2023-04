Sony développe une PlayStation portable liée à la PS5

Si le cloud gaming a eu la bonne idée de permettre de faire tourner des jeux gourmands sur du matériel moins puissant, et donc d'étendre les possibilités de jeu, Sony croit toujours aux consoles physique. L'entreprise japonaise travaillerait sur une nouvelle console portable PlayStation, après l'échec de la PS Vita, qui ignorerait le cloud gaming et se concentrerait plutôt sur le streaming d'une console voisine, à savoir la PS5.

Une PSP 2 ou PS Vita 2 ?

Insider Gaming rapporte que Sony travaille sur une nouvelle console portable logotypée "PlayStation" dont le nom de code est "Q Lite". Cette concurrente de la Switch et de la Steam Deck ne serait pas un simple écran connecté, mais nécessiterait tout de même que les propriétaires possèdent également une console PlayStation 5 et utilisent la fonction "Remote Play" de Sony pour jouer à des jeux.

La "Q Lite" serait doté d'un écran tactile LCD 1080p de 8 pouces et permettrait de jouer à des jeux à une vitesse maximale de 60 images par seconde. Comme la manette DualSense de la PlayStation 5, elle disposerait d'un retour haptique, de gâchettes adaptatives et d'autres caractéristiques clés de l'ordinateur de poche, telles que des haut-parleurs, une prise audio et des boutons de volume.



Apparemment, l'ordinateur de poche en est encore à ses dernières phases de test et pourrait arriver avant la "PlayStation 5 Pro", attendue pour 2024. La nouvelle PSP ferait partie de la "deuxième phase de la PS5" de Sony, qui comprend un nouveau modèle de PS5 avec un lecteur de disque amovible, de nouveaux écouteurs sans fil et un nouveau casque sans fil.

Un coup de poker de Sony ?

Contrairement à Microsoft, Sony n'a jamais mis en avant ses options de cloud gaming de manière majeure, le "PlayStation Now" ayant été techniquement fermé l'année dernière et intégré à l'abonnement PlayStation Plus remanié.



Si sortir une nouvelle console portable est risqué, cela nous semble encore plus compliqué si elle doit être lié à une PS5. Surtout que l'app Remote Play fait déjà pas mal l'affaire.



Espérons qu'il s'agisse plutôt d'une incompréhension de la source de nos confrère. Rappelons enfin que Sony a prévu de porter plusieurs licences à succès sur mobile d'ici 2025.