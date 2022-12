La mise à jour 3.4 du Steam Deck améliore les performances et le mode bureau

Aujourd'hui, Valve a publié l'une des plus importantes mises à jour de SteamOS sur Steam Deck depuis le lancement du dispositif. Cette mise à jour estampillée 3.4 comporte des tonnes d'améliorations et de mises à niveau sous le capot, notamment pour ceux qui recherchent la perfection concernant les performances et le confort de jeu. De bon augure avant les fêtes de Noël qui devraient voir fleurir bon nombre de consoles sous le sapin.

Steam Deck passe en version 3.4

Parmi les points forts, on trouve des améliorations massives pour le mode Bureau, de nouvelles options de profil de performance comme l'activation de Screen Tearing pour améliorer la latence, un HUD horizontal qui s'adapte aux barres noires pour les jeux 16:9, la fonction TRIM pour le stockage afin d'améliorer les performances d'écriture, et bien plus encore comme des corrections avec des manettes PlayStation, des câbles HDMI 2.0, etc.

La nouvelle option de Tearing autorise, au prix de l'affichage de certaines images partielles, une latence moyenne plus faible lorsque VSync est désactivé et que le limiteur d'images est désactivé.



Un autre point à noter est que Valve a publié une autre petite mise à jour pour corriger les problèmes liés à la modification du chemin de la carte SD. Cette modification a été annulée et sera mise en œuvre à l'avenir avec SteamOS 3.5.



Les notes complètes du patch pour SteamOS 3.4 sur Steam Deck sont sur le site officiel.

C’est quoi la Steam Deck

Pour ceux qui ne le savent pas, la Steam Deck est une console de jeu portable créée par le studio Valve qui permet aux utilisateurs de jouer à une variété de jeux, y compris des titres "AAA", en déplacement. Elle est équipée d'un processeur et d'un GPU AMD, de 16 Go de RAM et d'un SSD interne offrant jusqu'à 512 Go de stockage. La Steam Deck est conçue avec une manette de jeu intégrée sur les côtés de l'écran de 7 pouces, ce qui le rend idéal pour les jeux. Un concurrent de la Nintendo Switch avec le catalogue PC qui est sorti début 2022, mais avec une puissance bien supérieure et surtout un catalogue immense, celui de Steam.



Les prix de la Steam Deck commencent à 419 € et grippent en fonction de la configuration de stockage jusqu’à 679 €. Vous trouverez plus de détails sur la console sur le site officiel de Steam.



Si vous avez déjà une SteamDeck, sachez qu'Amazon propose des accessoires intéressants comme des coques, des docks pour brancher plusieurs appareils, etc.

