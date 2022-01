Des jeux PS3 apparaissent sur le store de la PS5

Et si Sony nous préparait bel et bien la rétro-compatibilité totale sur PS5 ? Annoncée avant la sortie de la console, la possibilité de faire tourner les jeux des anciennes générations s'est finalement limitée à la PS4. Mais certains joueurs viennent de remarquer l’arrivée de quelques jeux PS3 sur le PlayStation Store de la PS5.

Il n'en fallait pas plus pour relancer les débats autour de la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2 et PS3 sur la nouvelle génération de console. Selon les fuites, le projet Spartacus serait un nouveau service permettant de jouer aux gloires d'antan, à la manière de ce que propose Nintendo via le Switch Online avec des jeux de N64.

Les jeux de PlayStation 3 ont droit à leur fiche produit sur PS5

Depuis quelques heures, plusieurs titres de PS3 sont apparus le store de la PS5, accompagnés d'un prix et d'un bouton d'ajout à la liste de souhaits. Jusqu'à présent, ils n'étaient visibles que pour le service PlayStation Now, l'offre en illimité.





Uhhh. Not to panic anyone, but a PS3 game shouldn't have a price when viewed on a PS5.



Unless... pic.twitter.com/5CTACWGh7s — Jordan Middler (@JordanMiddler) January 16, 2022

« Euh, je ne veux affoler personne mais un jeu PS3 n’est pas censé avoir une étiquette de prix quand on le recherche sur une PS5. À moins que… »

Si vous avez une console next-gen, vous ne verrez peut-être pas cet ajout car il semble que Sony fasse un test chez quelques chanceux. À moins que cela ne soit que le fruit d'un bug. Chacun voit la chose comme il l'entend, avec le verre à moitié plein ou à moitié vide.



Un exemple de recherche du jeu Dead or Alive avec des opus de PS4 et surtout un titre de PS3 :

Pourquoi nous y croyons

De notre côté, nous sommes plutôt optimistes car les indices s'accumulent en faveur de l'arrivée des jeux PS3 à l'unité. Après un brevet détaillant la rétrocompatibilité, nous avons eu droit à une fuite sur le futur concurrent au Xbox Game Pass à venir au printemps prochain. De quoi remplacer le PlayStation Now avec une offre plus conséquente, d'autant que les boutiques britanniques ont reçu l'ordre de retirer les cartes prépayées PS Now d'ici le 19 janvier. L'annonce ne devrait plus tard désormais.