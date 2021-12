Bloomberg : PlayStation va lancer son Game Pass au printemps 2022

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Consoles

Alexandre Godard

Réagir



Selon les informations exclusives de Bloomberg, Sony va mettre en place son propre Game Pass pour concurrencer Xbox dès 2022. L'idée principale serait de regrouper ses deux services à savoir PS+ et PS Now et d'y ajouter de la rétrocompatibilité et bien plus encore...

Une réponse directe à Xbox !

Avec le Game Pass, Xbox s'est donné un nouveau souffle qui lui permet d'attirer des millions de joueurs en proposant un système plus qu'attractif. En échange d'un abonnement au Xbox Game Pass contre la modique somme de 10 € par mois, vous avez accès à un immense catalogue de jeux. De plus, toutes les exclusivités de la console de Microsoft (Forza, Halo...) sont disponibles Day One, autrement dit dès le premier jour de sortie. Tout cela sans engagement et résiliable à tout moment bien évidemment.

Si PlayStation est au-dessus en termes de vente de consoles, nombre d'exclusivités impactantes et nombre de joueurs, la marque reste en toute logique attentive à ce que propose la concurrence et il semblerait bien que l'offre de Xbox ait fait réagir Sony.



Comme le révèle Bloomberg, Sony prévoit de lancer un nouveau service au printemps prochain qui porterait le nom de code "Spartacus". Pour faire simple, l'idée serait de supprimer le nom PS Now et de déplacer tout son contenu directement dans le PS+. En étant abonné au service en ligne de PlayStation, il serait donc possible d'avoir accès à un catalogue conséquent de jeux téléchargeables ou jouables en streaming.



L'objectif, proposer trois abonnements différents. Le premier serait identique à ce qu'offre le PS+ actuellement, le deuxième offrirait en plus l'accès à des jeux PS4 et potentiellement PS5 (PS Now) et le troisième, considéré comme l'offre ultime, donnerait accès à de la rétrocompatibilité streaming de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP. Vous vous en doutez, plus vous prenez l'abonnement le plus complet, plus le prix augmente. D'ailleurs, Bloomberg ne donne aucune information sur les tarifs.



Récapitulatif des trois abonnements :

PS+

PS+ & catalogue de jeux PS4 et PS5

PS+ & catalogue de jeux PS4 et PS5 & catalogue de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP (streaming)

Sony est au courant depuis un bon bout de temps que son service PS Now est qualitatif mais pas très bien compris par les joueurs. Vous aurez d'ailleurs remarqué que la marque en fait très rarement la promotion.



Avec cette toute nouvelle grille tarifaire, PlayStation se mettrait premièrement au goût du jour et dans un deuxième temps, apporterait la réponse idéale pour concurrencer Xbox, très agressif (dans le bon sens du terme) sur le sujet. Sans oublier les autres services streaming qui ne cessent de faire du bruit un peu partout.

Comme toujours tant que l'information n'est pas officielle, il convient de la prendre avec des pincettes. Cependant, lorsque la fuite provient de Bloomberg, elle se révèle bien souvent vraie par la suite. À noter que si c'est la première fois que nous avons autant de détails, ce n'est en revanche pas la première fois qu'une rumeur autour d'un "PlayStation Game Pass" débarque sur la toile. Affaire à suivre dans les mois à venir.