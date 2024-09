Samsung Display prépare le terrain pour les écrans pliables d'Apple

Ce n’est plus un secret pour personne, Apple a acquis ces dernières années un gros retard en ce qui concerne les smartphones pliables. Si pour la majorité des clients Apple cela n’a pas vraiment d’importance, pour ceux qui sont aujourd’hui habitués aux écrans pliables, le retour vers un iPhone est parfois trop difficile. Samsung Display qui est le grand fournisseur des écrans pour l’iPhone prépare le terrain afin de répondre à d’hypothétiques futures commandes d’Apple !

Samsung Display se voit déjà le fournisseur principal des écrans pliables pour iPhone

Dans un développement technologique permanent, Samsung se positionne pour jouer un rôle clé dans l’avenir des produits pliables d’Apple. Avec la perspective d’innovations majeures de la part d’Apple dans le domaine des produits pliables, Samsung Display envisage d’augmenter massivement ses capacités de production pour répondre à cette nouvelle demande.



Depuis 2019, Samsung a acquis une expertise dans la création d’appareils pliables, cette expérience pourrait être cruciale dans la collaboration avec Apple. En effet, Samsung Display, ainsi que LG Display, travaillent actuellement sur des composants pour les futurs produits pliables d’Apple. Parmi ces composants figurent des écrans d’une taille impressionnante de 20,25 pouces. Toutefois, il reste à déterminer si cette dimension spécifique est destinée à un produit particulier ou s’il s’agit d’une nouvelle méthode de fabrication adoptée par les deux géants technologiques.

Apple, de son côté, n’est pas en reste dans ce domaine, la firme de Cupertino a investi depuis plusieurs années dans la recherche sur les écrans pliables, comme en témoignent les multiples brevets qu’elle a déposés dans le registre de l’USPTO aux États-Unis. Ces efforts indiquent clairement l’intérêt et l’engagement d’Apple dans le développement de cette technologie.



Des rumeurs circulant dès 2020 suggéraient que Samsung avait fourni à Apple des prototypes d’écrans pliables pour un potentiel iPhone pliable. Cela prouve une fois encore l’interconnexion et la collaboration étroite entre les deux entreprises dans l’exploration de cette technologie.



Cependant, jusqu’à récemment, il était incertain qu’Apple adopte la technologie d’écrans pliables de Samsung pour ses produits. Cette incertitude a été renforcée par les prévisions de Ming-Chi Kuo, l’analyste avait prédit la sortie d’un iPhone pliable en 2024. Toutefois, il a récemment modifié sa prévision, indiquant qu’un tel produit pourrait ne pas voir le jour avant 2025 ou même plus tard. Pire, ce serait d’abord un iPad Fold qui serait prévu



Cette collaboration commerciale entre Samsung et Apple pourrait marquer un tournant dans l’industrie des smartphones et des autres appareils pliables, combinant l’expertise de Samsung dans la fabrication d’écrans avec l’innovation et le design d’Apple.



Source