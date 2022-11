Apple prépare les nouveaux Mac Pro 2023 et Pro Display XDR 2

Deux produits de niche qui se font attendre. Les professionnels qui ne jurent que par Apple attendent l'arrivée d'un Mac Pro sous processeur Apple Silicon mais également d'un Pro Display XDR 2. Deux produits sur lesquels nous possédons que très peu d'informations.

Mac Pro Apple Silicon

À l'aube de 2023, Apple a presque terminé sa transition vers Apple Silicon. Néanmoins, il reste encore un produit qui fonctionne avec un processeur Intel, et c'est le cas du Mac Pro. Avec son prix de départ de 6 499 €, le Mac Pro n'a pas encore eu la chance de profiter de la puissance apportée par un processeur maison.



Bientôt deux ans après sa commercialisation, il est l'heure de se demander quand est-ce qu'Apple va se décider à faire passer ce produit réservé aux professionnels dans une autre dimension.



Lors de l'évènement Peek Performance du 8 mars 2022, la marque avait rapidement laissé entendre qu'un Mac Pro Apple Silicon était en préparation. Bloomberg avait réagi au mois de mai en révélant le nom de code et quelques caractéristiques attendues sur ce produit haut de gamme. On parle de 40 cœurs contre 28 sur la version la plus haute actuellement côté processeur.

Nom de code Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, un Mac Pro redessiné est prévu pour venir en 20 ou 40 variantes de cœurs de calcul, composées de 16 cœurs haute performance ou 32 cœurs haute performance et de quatre ou huit cœurs à haute efficacité.



Les puces comprendraient également des options de 64 cœurs ou 128 cœurs pour les graphiques.

Bloomberg s'attend également à ce que cette nouvelle génération soit plus petite et plus compacte. 2023 semble être la bonne année pour avoir de nouvelles informations officielles sur le futur Mac Pro, mais rien n'est encore sûr.

Pro Display XDR 2

Le 18 mars dernier, Apple a mis en vente le Studio Display, considéré comme le petit frère du Pro Display XDR. Pas de quoi satisfaire certains clients qui attendent avec impatience le Pro Display XDR 2.



Pour cette seconde version, les rumeurs annoncent un écran 7K de 32 pouces avec 245 pixels par pouce (PPI) ou bien un écran plus grand avec une dalle de 36 pouces avec 218 PPI, comme sur le modèle 32 pouces pour le moment en vente.



Pour rappel, l'analyste Ross Young pense de son côté qu'Apple devrait l'équiper d'un écran mini-LED. L'autre analyste bien connu, Ming-Chi Kuo, suggère le contraire, évoquant un coût de production encore trop élevé pour proposer un produit à un prix "logique".