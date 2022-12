TSMC commence à produire les puces M2 Pro en 3 nm

TSMC, le principal fournisseur de puces d'Apple, lance la production de masse de puces gravées en 3nm cette semaine, Apple est, encore une fois, le principal client du nouveau processus de fabrication du fondeur, qui pourrait d'abord être utilisé dans les prochaines puces M2 Pro censées alimenter les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces 2023, ainsi que le Mac mini mis à jour.

Les nouvelles puces Apple arrivent

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, TSMC commencera la production de masse de son processus de puce 3nm de nouvelle génération le jeudi 29 décembre, conformément aux rapports du début de l'année qui indiquaient que la production de masse 3nm commencerait fin 2022.

Extrait du rapport :

TSMC devrait organiser une cérémonie à Fab 18 au parc scientifique de Taïwan du Sud (STSP) le 29 décembre pour marquer le début de la production commerciale de puces utilisant la technologie de processus 3nm. La fonderie pure-player détaillera également les plans d'expansion de la production de puces 3nm à la fab, selon des sources des sociétés d'équipement de semi-conducteurs.

Apple utilise actuellement le procédé 4 nm de TSMC pour la puce A16 Bionic de la série iPhone 14 Pro, mais pourrait passer à la technologie 3 nm dès le début de l'année prochaine. Un rapport publié en août affirmait que les prochaines puces M2 Pro seraient les premières à être basées sur le processus 3nm. La puce M2 Pro devrait faire ses débuts dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces au début de l'année prochaine et éventuellement dans les modèles Mac Studio et Mac mini mis à jour. Elle sera accompagnée d’une version plus puissante, la M2 Max.



Plus tard, en 2023, selon un autre rapport, la troisième génération de silicium Apple, la puce M3, et la A17 pour l'iPhone 15 Pro, seront basés sur le processus amélioré de TSMC en 3 nm, qui n'est pas encore disponible. Selon le rapport DigiTimes du jour, citant des sources sur la chaîne d’approvisionnement, il est "peu probable que la production de puces en 3nm s'accélère" jusqu'à ce que la version améliorée soit lancée. Apple vend bien moins de MacBook Pro que d’iPhone…