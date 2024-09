Le casque Vision moins cher ne serait pas autonome

Il y a quelques jours, nous rapportions qu'Apple avait abandonné le développement du Vision Pro 2, se concentrant sur le Vision standard, une version moins onéreuse de son casque de réalité mixte.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, le premier "Apple Vision" aurait un gros défaut, mais qui permettra de réduire drastiquement les coûts, et donc le prix final.

Apple chercher à réduire les coûts

Dans la dernière édition de sa lettre dominicale, notre confrère rapporte que les prototypes du casque Vision d'Apple ont plusieurs caractéristiques qui le distinguent du Vision Pro.



La première est un champ de vision plus étroit (et donc des écrans moins performants), réduisant ainsi l'immersion.



La seconde est bien embêtante, Apple envisageant apparemment de rendre son casque "Vision" totalement dépendant d'un iPhone ou d'un Mac connecté. La version "Pro", que l'on a testé à sa sortie aux USA, est autonome, grâce à une puce M2 et une puce R1 qui travaillent de concert. C'est l'une des raisons du poids conséquent de l'ordinateur spatial, comme aime à l'appeler Apple.

Les prototypes du N107 ont également un champ de vision plus étroit que celui du Vision Pro. L'entreprise envisage de rendre l'appareil dépendant d'un Mac ou d'un iPhone connecté. Cela permettrait à Apple d'économiser de l'argent sur la puissance de traitement et les composants nécessaires pour faire du Vision Pro un produit entièrement autonome.

Lancement prévu en 2025

Le journaliste américain réaffirme également qu'Apple espère lancer le Vision standard "dès la fin de l'année 2025". C'est ce qui était prévu avant que le Vision Pro ne soit dévoilé pour la première fois l'année dernière, ajoute-t-il. Pour y parvenir, l'entreprise de Tim Cook se bat pour réduire le coût de production tout en limitant au maximum l'impact sur les fonctionnalités.



Mais ce qui est intriguant, c'est que le rapport du jour indique également qu'Apple n'a "pas l'intention d'abandonner le marché des casques haut de gamme" et qu'elle travaille toujours sur une version de deuxième génération du Vision Pro. "

Il s'agit d'une priorité moins importante, mais Apple travaille également sur une version de deuxième génération du Vision Pro. Ce modèle est appelé N109 en interne. Il ressemble beaucoup au modèle actuel, mais il est doté d'un processeur plus rapide et d'améliorations pour les caméras externes. Apple a également étudié les moyens de rendre la deuxième version plus légère et plus confortable.



L'entreprise n'a pas l'intention d'abandonner le haut de gamme du marché des casques, mais cette deuxième génération de Vision Pro mettra plus de temps à arriver. Il y a quelques mois, la société a reporté la sortie prévue en 2025 à la fin de 2026 au plus tôt, comme je l'ai indiqué en avril.

Le Vision Pro aurait un usage limité

En outre, Gurman pense que le Vision Pro ne s'imposera pas en tant qu'ordinateur. Il le voit comme un excellent moyen de se divertir, mais pas plus. Pour lui, développer des applications tierces n'a aucun intérêt, comme sur la Watch.

Il y a peut-être des leçons à tirer de l'Apple Watch. Lorsque ce produit a été lancé, on ne voyait pas très bien pourquoi quelqu'un en aurait besoin. La montre était plutôt un objet de fantaisie ou un accessoire de mode qui pouvait recevoir des caresses numériques d'autres utilisateurs. Puis Apple s'est recentré sur la santé, le suivi de la condition physique et la communication, et l'attrait de la montre est devenu beaucoup plus clair.



Apple pourrait peut-être faire quelque chose de similaire avec le Vision Pro. Plutôt que d'être polyvalent, le casque pourrait se concentrer sur le visionnage de vidéos, FaceTime et servir de moniteur externe pour Mac.



L'entreprise devrait abandonner l'idée que les gens vont tomber amoureux des applications tierces (ce qui ne s'est pas produit avec la montre ou l'Apple TV) ou que le Vision Pro doit être un ordinateur à part entière.

Nous sommes plutôt d'accord avec lui. Comme expliqué lors de notre test, le Vision Pro déclenche un petit "wahou" avec son interface léchée et son ergonomie, mais pour ce qui est de travailler, un Mac reste bien plus performant, surtout si vous avez un ou plusieurs moniteurs supplémentaires.



Une version moins chère, basée sur la puissance de l'iPhone ou du Mac serait une alternative intéressante, et certainement bien plus légère. Combien seriez-vous prêt à payer pour cela ? 500, 1000 ou 1500 euros ?