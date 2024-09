visionOS 2 : les personas peuvent se taper dans les mains, faire des doigts d'honneur, etc

Lancés en avril dernier, les Personas spatiaux d'Apple Vision Pro sont conçus pour donner l'impression que les utilisateurs sont présents au même endroit. Pour améliorer l'expérience, les avatars imaginés par la firme pourront bientôt interagir directement les uns avec les autres à l'aide de nouveaux gestes dans visionOS 2.

Des gestes supplémentaires entre Personas

Présentées en avant-première lors de la conférence WWDC 23, les Personas spatiales, apparus avec visionOS 1.1, permettent aux utilisateurs de l'ordinateur spatial de "sortir du cadre familier de FaceTime et de se sentir plus présents, comme s'ils étaient réunis dans le même espace physique", selon Apple. Sur fond transparent, ils sont capables de reproduire le langage corporel et des mouvements supplémentaires, tels que des gestes de la main, pour une expérience plus réaliste.

Comme l'a remarqué le développeur xChester sur X, les Personas spatiales présentes dans le même environnement peuvent désormais se taper dans la main, se "check" du poing ou encore se toucher les doigts. Mieux, la version bêta de visionOS 2 fournit un retour visuel et audio pour mettre en évidence l'interaction virtuelle.

Persona in visionOS now has both visual and sound feedback when people doing high five, fist bumping or finger touching.

Tried them out with @Chill_VR_Jeff and it's really fun.#WWDC #visionOS #VisionPro #Apple pic.twitter.com/KtIkwgHMHP — xChester ᯅ (@xchester16) June 12, 2024

Outre FaceTime, les Personas spatiaux peuvent être invoqués dans l'application Photos via SharePlay, ce qui permet aux utilisateurs de Vision Pro de profiter de leurs panoramas, vidéos spatiales et autres, tout en ayant l'impression que tout le monde se trouve dans le même espace physique.



visionOS 2 offre également aux développeurs un meilleur contrôle sur les Personas spatiaux, ce qui leur permettra d'affiner l'emplacement des Personas dans leur application et de créer de nouvelles expériences partagées dans les jeux, par exemple. Plusieurs API pour jouer autour d'une table ont été introduits, dont TabletopKit.



En marge de cette mise à jour majeure, la société américaine a également publié visionOS 1.2 en début de semaine, et cette mise à jour apporte des améliorations aux Personas, telles que l'amélioration de l'apparence des cheveux et du maquillage, ainsi qu'un meilleur rendu pour Eyesight. Elle est aussi, et surtout, la première à permettre d'avoir visionOS en français, en amont du lancement en France, prévu le 12 juillet.