Les américains pourront essayer le Vision Pro le 2 février en Apple Store

Depuis quelques heures, nous connaissons les dates officielles de précommande et de lancement de l'Apple Vision Pro, à savoir respectivement le 19 janvier et le 2 février. Mais ce n'est pas tout, car la firme de Cupertino a indiqué qu'au moment du lancement commercial, les Apple Store offriront aux clients des démonstrations du casque AR/VR.

Un privilège américain

Apple a dévoilé l'information dans un courrier électronique envoyé aux clients ayant demandés à être prévenus du lancement :

Soyez l'un des premiers à bénéficier d'une démonstration d'Apple Vision Pro. Uniquement dans les Apple Store.



À partir du vendredi 2 février à 8 h 00, nous vous invitons à vous inscrire pour une démonstration d'Apple Vision Pro dans l'Apple Store le plus proche de chez vous. Les heures de démonstration seront disponibles du vendredi au week-end, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous avons hâte de vous y voir.

Cela confirme donc ce qui a été répété à plusieurs reprises dans les rumeurs. Pour tester le Vision Pro avant de se délester de plus de 3 499 dollars (avant taxes et options), le public pourra demander un essai. Après un premier week-end certainement très sportif pour les employés de magasins, les choses devraient être plus "normales" par la suite. Le casque ne devrait pas s'écouler par millions, en tout cas pas dans cette première mouture très onéreuse.



Pour le moment, il ne semble pas y avoir de système de réservation pour les démonstrations de Vision Pro, contrairement à ce qu'avançaient certaines personnes bien au fait de l'actualité Apple. On ne sait pas non plus exactement en quoi consistera une démo du Vision Pro, mais gageons que cela sera personnalisé et durera plusieurs minutes. L'occasion de découvrir visionOS ainsi que les fameux Persona qui permettront à ceux qui portent le casque sur la tête de rester connecté au monde extérieur.