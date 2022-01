Il s'écroule à cause d'un froid extrême, son Apple Watch appelle les urgences

Il y a 16 min (Màj il y a 6 min)

Apple Watch

Julien Russo

Réagir



Vous l'avez vu à plusieurs reprises dans les médias, mais aussi dans les publicités à la TV, l'Apple Watch n'est pas une simple montre connectée... Elle est capable de sauver des vies. Une histoire pour le moins inhabituelle fait beaucoup de bruit aux États-Unis, elle implique : un homme, une violente chute et une Apple Watch.

Perdu dans un froid extrême, il chute contre le sol

L'histoire a été relayée pour la première fois par le média CB546 News Atlanta, un homme âgé résidant à Morrow en Géorgie a pris la décision de sortir de chez lui le 23 janvier 2022, malgré des conditions climatiques critiques et des températures très basses. Étant sur le point de rentrer après avoir été faire une course, l'homme qui marchait dans la neige pour rejoindre son domicile n'a plus réussi à avancer à cause du froid et des vents violents, au bout de quelques minutes il s'est mis à tomber brusquement.



Avec l'impact contre le sol, l'Apple Watch a immédiatement activé la procédure en cas de détection de chute et a demandé à son utilisateur si tout allait bien. Inconscient, l'utilisateur de l'Apple Watch n'a pas répondu à l'alerte sur l'écran, ce qui a poussé la montre connectée à déclencher un appel automatique vers les services de secours.

Une fois l'appel émis vers le Clayton County Emergency Communications Center, un standardiste a décroché et a eu un message en boucle indiquant une personne potentiellement en danger avec des coordonnées géographique.

Prenant au sérieux cet appel, une équipe de secouriste a immédiatement été envoyé sur le lieu communiqué par Siri.

Malheureusement, les données de localisation n'étaient pas entièrement précise, informant leurs supérieurs qu'ils ne trouvaient personne, les secouristes ont été invités à fouiller dans les alentours.



Après plusieurs minutes de recherches intensives, l'un des membres de l'équipe a repéré un homme âgé semi-inconscient et confus allongé dans la neige.

Le Clayton County Emergency Communications Center a estimé que le temps total entre l'alerte de l'Apple Watch et l'homme retrouvé dans la neige n'a été que de 12 minutes.



L'homme a tout de suite été mis dans une couverture de survie et transporté vers l'ambulance pour être emmené à l'hôpital le plus proche. Le rapport n'a pas conclu que l'Apple Watch a sauvé cet homme, mais elle a sans aucun doute aidé à ce que les conséquences soient moins graves. Sans le signalement de l'Apple Watch, cet homme aurait pu rester pendant de longues heures allongé dans la rue à cause de la faible fréquentation des passages de piétons.



Source