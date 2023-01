Apple aurait baissé la production de composants pour AirPods, MacBook et Apple Watch

Au quatrième trimestre 2022, Apple a déclaré un chiffre d'affaires de 11,51 milliards de dollars pour les Mac, soit une augmentation de près de 26 % d'une année sur l'autre. Les revenus des produits portables, qui comprennent l'Apple Watch, se sont élevés à 41 milliards de dollars, tandis que les revenus de l'iPad ont chuté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 7,17 milliards de dollars. Selon Nikkei Asia, un responsable d'un des fournisseurs impactés aurait déclaré : "Apple nous a avertis de la baisse des commandes pour presque toutes les lignes de produits depuis le trimestre se terminant en décembre, en partie parce que la demande n'est pas si forte." Un autre cadre chez un fournisseur d'Apple et de Samsung a décrit la situation actuelle comme "très chaotique", citant des perturbations et des complications permanentes en Chine. Au cours des derniers mois, Apple a été confronté à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, qui ont principalement affecté la production de l'iPhone 14 Pro . La principale usine d'iPhone d'Apple en Chine a repris sa production à un niveau proche de sa capacité maximale, signe que tout repart comme en 40...

Signe de la morosité des perspectives pour l'électronique grand public, Apple a notifié à plusieurs fournisseurs de fabriquer moins de composants pour les AirPods, l'Apple Watch et les MacBooks pour le premier trimestre, citant l'affaiblissement de la demande, selon les vérifications de la chaîne d'approvisionnement de Nikkei Asia auprès de plusieurs fournisseurs de composants.

Apple aurait demandé à ses fournisseurs de fabriquer moins de composants pour les familles de produits suivantes : AirPods, MacBook et Apple Watch. La faible demande a incité la firme de Cupertino à réduire la voilure au premier trimestre 2023, selon un rapport de Nikkei Asia.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.