iPhone 16 Pro : la plus grosse amélioration de batterie jamais vue ?

Selon de nouvelles rumeurs, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient bénéficier de batteries de plus grande capacité que les modèles de la génération précédente. Mais il semblerait que ce soit le plus petit des deux, l'iPhone 16 Pro, qui profite de l'amélioration la plus significative.

L'iPhone 16 Pro gagne plus de 9% de capacité

Le leaker chinois Instant Digital, réputé très fiable, a publié sur Weibo les capacités en mAh des batteries des iPhone 16 Pro (3577 mAh) et 16 Pro Max (4676 mAh). Si le chiffre pour le grand modèle correspond aux précédentes fuites, celui de l'iPhone 16 Pro est une surprise.

En effet, l'iPhone 16 Pro standard verrait la capacité de sa batterie grimper de plus de 9% par rapport à l'iPhone 15 Pro, passant de 3274 mAh à 3577 mAh, soit un gain de 303 mAh. L'iPhone 16 Pro Max n'est pas en reste avec une hausse de plus de 5%, de 4422 mAh à 4676 mAh (+254 mAh). Couplées à des améliorations d'efficacité énergétique, ces augmentations devraient permettre aux deux appareils de tenir plus longtemps sur une seule charge.

30 heures d'autonomie pour l'iPhone 16 Pro Max ?

Une rumeur affirme même que l'iPhone 16 Pro Max de cette année pourrait atteindre les 30 heures d'autonomie, contre 29 heures pour l'iPhone 15 Pro Max. Les deux modèles Pro adopteraient aussi une nouvelle technologie de batteries empilées pour une densité énergétique accrue et une durée de vie prolongée.

Côté recharge, les iPhone 16 Pro seraient capables d'encaisser jusqu'à 40W en filaire et 20W en MagSafe. À titre de comparaison, les iPhone 15 et 15 Pro plafonnent à 27W avec un adaptateur USB-C approprié, et à 15W avec les chargeurs MagSafe officiels.

Si ces rumeurs se confirment, Apple ferait un grand pas en avant sur l'autonomie de ses iPhone haut de gamme cette année. De quoi faire oublier la relative déception de l'iPhone 15 Pro dont l'endurance n'était pas à la hauteur des attentes. Réponse en septembre prochain, date de présentation des iPhone 16 !



En tout cas, la rumeur va très probablement se concrétiser et permettrait à Apple d'ajouter une nouveauté supplémentaire à une gamme qui, selon toute vraisemblance, en manquera. Pour rappel, on connait déjà les coloris probables de l'iPhone 16 Pro ainsi que sa configuration en photo. On ne sait pas si l'amélioration du MagSafe va occasionner une version 2.0 de la technologie, ce qui amènerait à devoir acheter d'autres câbles pour supporter le 20W.



