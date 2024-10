Free publie une nouvelle mise à jour pour ses Freebox (avec amélioration du WiFi)

Vous possédez une Freebox à votre domicile ? Celle-ci vient probablement de recevoir une mise à jour logicielle. Le FAI a lancé aujourd'hui le déploiement d'une nouvelle version à destination de ses Freebox Révolution, Freebox Mini 4K, Freebox Pop, Freebox Delta et la petite dernière : la Freebox Ultra. Au menu, des correctifs et surtout des améliorations !

Free améliore le WiFi

Depuis le début de l'après-midi, les abonnés Freebox peuvent bénéficier de la mise à jour 4.8.13, une version qui offre des nouveautés, mais aussi des correctifs pour améliorer l'expérience utilisateur. Les développeurs de Free se sont principalement concentrés sur la qualité du WiFi via la bande 5 GHz sur les Freebox Révolution et Freebox Mini 4K. Ces deux Freebox n'ont pas toutes la bande 5 GHz, mais la majorité en circulation possède la bande.

Les détails de la mise à jour 4.8.13

Sur son blog dev.freebox.fr, Free dévoile les détails de la mise à jour qui a été déployée aux Freebox :

Augmentation des performances WiFi sur la bande 5Ghz (AC) de la Freebox Révolution et Mini 4K.

La sélection automatique de canal 6GHz sélectionnera maintenant uniquement des canaux PSC. Plus de périphériques devraient réussir à voir le réseau wifi en 6GHz.

Lorsque l’on désactive le wifi, les répéteurs passeront aussi en veille.

Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les canaux PSC (Preferred Scanning Channels), ils ont pour mission de simplifier et d'accélérer la connexion des appareils en réduisant le temps nécessaire pour scanner tous les canaux disponibles. En se concentrant sur ces canaux préférés, la sélection automatique dans cette bande améliore l'efficacité du réseau et économise l'énergie des appareils, ce qui offre une expérience de connexion plus rapide et plus fluide.



Les développeurs Freebox annoncent aussi des correctifs dans la mise à jour 4.8.13, voici la liste de ce qui a été corrigé :

Bug SMB1 empêchant les nouvelles connexions (FS#39560)

Impossibilité d’activer l’Eco WiFi depuis FreeboxOS dans certaines configurations (FS#39405)

Affichage de la température du disque NVMe (FS#39157)

Free précise également qu'un simple redémarrage de votre Freebox Server permet de télécharger la nouvelle mise à jour. Votre Freebox bloquera en étape 7 pour télécharger la nouvelle version logicielle, puis redémarrera pour appliquer la mise à jour.



Si vous n'êtes pas encore abonné Freebox, des promotions sont en cours sur le site de Free. Vous pouvez bénéficier de la Freebox Ultra à 49,99€/mois la première année ou encore de la Freebox Pop à 29,99€/mois pendant 12 mois. Si vous préférez un tarif fixe qui n'évolue pas, la Freebox Révolution Light répondra à vos attentes avec 29,99€/mois sans limite de durée, sans engagement et avec ou sans la fibre.



Télécharger l'app gratuite Free

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.