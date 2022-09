Free lance l'app Freebox Mon Espace Abonné sur iOS et Android

Free vient de lancer une application pour ses abonnés Freebox nommée "Mon Espace Abonné". Après Freebox Files qui permettait de gérer les fichiers sur sa box, voici donc un service dédié à la gestion de son compte. Une app qui arrive sur App Store environ dix ans après celle des concurrents...

Freebox propose l'app "Mon Espace Abonné"

Dans "Mon espace abonné", les clients Freebox peuvent modifier leurs données personnelles, consulter leurs factures, suivre leurs commandes, contacter le service client et même partager leurs codes WiFi. Ce dernier point est intéressant et facilitera la vie de ceux qui souhaitent autoriser un ami de passage à se connecter sur la box de la maison. La rubrique assistance intègre Free Proxi qui permet de discuter avec un conseiller par messagerie, d’utiliser un outil de diagnostic, ou encore de prendre un rendez-vous avec un technicien.

Une application qui s'ajoute à celles existantes comme Freebox pour contrôler sa box, Freebox Connect pour gérer son réseau, OQEE by Free pour regarder la télé et autre Freebox Home pour la partie domotique.



Si vous aussi vous attendiez une app pour gérer votre abonnement Free Mobile, sachez que l'opérateur travaille dessus. Comme évoqué auprès de nos confrères d'Univers Feebox, une app Free Mobile est en cours de développement, sans toutefois nous donner une fenêtre de sortie.



Qui a lancé le téléchargement de "Mon Espace Abonné" sur iOS ou Android ?

Télécharger l'app gratuite Freebox - Mon Espace Abonné

