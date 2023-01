Premier benchmark pour le nouveau Mac mini M2 & M2 Pro

Premier test pour le Mac mini avec puce M2. Au menu, des performances supérieures aux versions M1 et un score multicœur qui dépasse même M1 Max. La puissance, la puissance et encore la puissance.

Benchmark Mac mini M2

Deux jours après l'annonce de l'arrivée sur le marché d'un Mac Mini avec puce M2, les premiers scores benchmark apparaissent sur le web. L'occasion comme souvent de prouver à travers les chiffres que les puces M2 sont plus puissantes que les puces M1, même si la différence sera difficilement visible à l'utilisation pour la majorité des utilisateurs.



Le Mac mini M2 possède un score monocœur de 1951, presque à égalité avec M2 Pro, et un score multicœur de 9 003. Des performances similaires à celle du MacBook Air M2 sorti en 2022.

Pour ce qui est du Mac mini M2 Pro, on obtient un score monocœur de 1952 contre 1651 sur la version M1 Pro. En multicœur, la différence est plus notable puisque l'on atteint désormais un score de 15 013 contre 5 181 auparavant. À noter que l'on parle ici d'une configuration 16 Go de mémoire unifiée.



En ce qui concerne les nouveaux MacBook Pro 14" et 16" M2 Pro, le benchmark n'est pas encore disponible, mais il est fort probable que cela s'approche des chiffres évoqués ci-dessus. À noter que le score indiqué dans ce benchmark place la puce M2 Pro au-dessus de la puce M1 Max.



Le nouveau Mac Mini M2 est disponible en précommande à partir de 699 €

dès le mardi 24 janvier 2023.



Vous pouvez le commander sur :

