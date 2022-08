L'AppeCare+ avec couverture en cas de vol ou de perte va bientôt être proposé en France

Aux États-Unis, les clients Apple peuvent obtenir une couverture en cas de perte ou de vol s'ils souscrivent à l'assurance AppleCare+ quand ils achètent un nouvel iPhone. Jusqu'ici inaccessible en France pour la perte et le vol, cette offre va bientôt être disponible et proposée aux consommateurs français !

AppleCare+ évolue

C'est une proposition que réalise Apple à chaque fois que vous achetez un nouvel iPhone : une extension de garantie AppleCare+ afin que vous obteniez des avantages tarifaires en cas de réparation nécessaire en dehors de la garantie légale.

Si beaucoup de personnes souscrivent cette assurance pour avoir l'esprit tranquille lors de l'utilisation de leur iPhone, d'autres estiment que l'offre d'Apple est incomplète, car elle ne couvre pas la perte et le vol, deux motifs qui arrivent malheureusement plus souvent qu'on ne le pense.



Apple va bientôt proposer son AppleCare+ "complet" en France, vous pourrez obtenir une couverture pour deux incidents liés à une perte ou un vol de votre iPhone sur une période d'un an. Toutefois, une franchise de 129€ sera demandée par Apple au moment de vous fournir un nouvel iPhone. Ce qui reste toujours avantageux comparé à l'achat d'un nouvel iPhone !

En cas de souscription à l'AppleCare+ qui couvre la perte et le vol, vous devrez obligatoirement activer la fonctionnalité Localiser sur votre iPhone, dans le cas contraire Apple refusera catégoriquement un remplacement, même avec le paiement de la franchise.



En ce qui concerne le prix, c'est silence radio. La grille tarifaire devrait se faire en fonction de la valeur de l'iPhone, Apple a toujours eu ce fonctionnement. Autrement dit, plus votre iPhone est cher, plus l'extension de garantie qui couvre le vol et la perte vous coûtera cher. Aux États-Unis, il faut compter, 269 dollars pour l'iPhone 13 Pro ou 13,49 dollars par mois, un prix plus ou moins raisonnable vu la valeur du smartphone.



L'AppleCare+ avec couverture contre le vol ou la perte n'est pas encore disponible en France, mais Apple l'affiche déjà sur son site, on aperçoit cette mention dans les "frais supplémentaires en un coup d'œil".