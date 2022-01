Streaming en France : coup de théâtre, Salto passe devant Apple TV+

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Vidéo

Alexandre Godard

2



JustWatch a publié son classement des apps de streaming vidéo les plus utilisées en France au Q4 2021. Résultat, Netflix reste roi, Salto retombe sur ses pieds et Apple TV+ s'essouffle.

Salto en progression, Apple TV+ en régression

Apple aime se différencier des autres et c'est pour cette raison que son service Apple TV+ n'est pas exactement comme ceux de la concurrence. La pomme mise plus sur la qualité que la quantité avec des programmes originaux mais cette méthode possède certaines limites, surtout lorsqu'on ne produit pas assez de contenus.



C'est justement ce que nous démontre JustWatch dans son nouveau rapport trimestriel que nous recevons plusieurs fois par an. Grâce à un diagramme circulaire, on aperçoit la part de marché en pourcentage de chaque application de streaming vidéo en France au Q4 2021.

Si le trio de tête est toujours composé de Netflix (28%), Prime Video (24%) et Disney+ (16%), c'est dans le bas du classement que se trouve la petite surprise. Juste derrière Canal+ et OCS, c'est bien le service français Salto (5%) qui se retrouve juste devant Apple TV+ (3%).



Une performance médiocre pour le service d'Apple qui définitivement peine à trouver preneur dans l'Hexagone. Apple est pourtant généreux et n'hésite pas à offrir 6 mois gratuits au service lors de l'achat d'un nouveau "gros" produit et même parfois à prolonger cette période.



On pense aussi à Apple One, l'abonnement tout-en-un qui intègre lui aussi Apple TV+. Rien n'y fait, il faudra malheureusement faire bien plus au niveau des films et séries pour espérer garder un public régulier. Mention spéciale à Salto, service de streaming de France Télévision, qui grimpe d'une belle manière à son échelle.



Pour rappel, JustWatch est une application (et un site) qui une fois installée dans votre smartphone souhaite devenir votre guide ultime des films et séries. Il est possible de créer sa watchlist personnalisée, de regarder le classement des contenus les plus populaires ou simplement de voir au quotidien les nouvelles sorties sur toutes les plateformes de streaming.