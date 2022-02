La 2G et 3G sont vouées à disparaître en France, Orange donne des dates !

Julien Russo

Les Américains n'ont officiellement plus accès à la 2G et à la 3G aux États-Unis, les opérateurs en ont conclu qu'il était temps de tourner la page et de se concentrer au déploiement et à la maintenance de la 4G et de la 5G uniquement. Cette étape inévitable va bientôt arriver en France, mais pas tout de suite. Orange nous donne en avant-première les dates de coupure de la 2G et 3G en France.

Les dates de fin d'émission de la 2G et 3G sont dévoilées

Aujourd'hui, si vous voyagez aux États-Unis et que vous possédez toujours un smartphone exclusivement compatible 2G/3G, vous ne pourrez plus accéder à internet de l'atterrissage jusqu'au décollage pour votre retour en France.

Ce choix de stopper la 2G/3G a été fait par les opérateurs américains pour avancer dans les technologies et ne plus s'occuper des anciens standards mobiles qui recensent à l’heure actuelle un faible taux de connexion.



Orange a décidé de prendre le même chemin, l'opérateur français a compris que l'avenir est la modernisation des réseaux et qu'il est inutile de s'attarder sur des technologies dépassées.

Pour la première fois, Orange dévoile les dates qui ont été fixées en interne pour mettre fin à l'émission de la 2G et de la 3G en France.

Michaël Trabbia le directeur de la technologie et de l'innovation d'Orange a confié au média 01net que la 2G sera le premier standard mobile à être définitivement arrêtée, le calendrier d'Orange stipule que cela aura lieu au cours de 2025, aucune date précise n'est indiquée pour le moment.



En ce qui concerne la 3G, Orange souhaite la conserver encore un bon bout de temps, probablement parce que l'opérateur possède toujours de nombreux abonnés qui n'ont pas investi dans un smartphone 4G ou 5G.

La 3G disparaitra au cours de 2028 !



Trabbia explique que la suppression de la 2G et de la 3G vont être bénéfiques pour la 4G et la 5G, une multitude de fréquences vont se libérer et vont pouvoir booster la 4G et la 5G qui seront à un pic d'utilisation en 2028.

Cela permettra d’optimiser la gestion de ses réseaux et de les faire évoluer vers des technologies plus sécurisées, résilientes, économes en énergie et modernes telles que la 4G et la 5G.

Avant de couper la 2G et la 3G dans toute la France, Orange devrait organiser de grandes campagnes informatives par mail et SMS à ses abonnés pour les inviter à passer vers des terminaux compatibles 4G et 5G. La migration s'annonce gigantesque, car aujourd'hui en 2022, il y a encore des millions de Français qui sont toujours connectés au quotidien sur la 3G !