Le saviez-vous ? La version logicielle du Studio Display est iOS 15.4 !

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Lors de la présentation du Studio Display, Apple a mis en avant toutes les caractéristiques et les points forts de son nouvel écran haut de gamme. Toutefois, la firme de Cupertino n'a pas dit que le Studio Display avait sa propre version logicielle développée spécifiquement pour lui. Comme l'ont découvert plusieurs clients qui l'ont reçu, Apple affirme qu'iOS 15.4 est la version logicielle du Studio Display !

Une révélation inattendue

Disponible à l'achat depuis ce matin, le Studio Display commence à faire parler de lui sur les réseaux sociaux, mais aussi dans de nombreux médias qui mentionnent un écran impressionnant en termes de qualité et performance.

John Gruber, un blogueur américain ayant récemment reçu le Studio Display a fait une découverte pour le moins surprenante dans les réglages de son nouvel écran.



En accédant à la rubrique "À propos de ce Mac" puis dans "Rapport système", "Matériel" et "Cartes vidéo/moniteurs", Gruber a pu apercevoir que le Studio Display a son propre logiciel, un, point que n'avait pas révélé le géant californien lors de la présentation du 8 mars. On peut donc en déduire qu'Apple le considère de la même manière qu'un iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV...

Le blogueur explique avoir réceptionné le Studio Display en version 15.3 puis avoir réussi à installer la version 15.4 dès les premières heures d'utilisation. Pour cela, il a été obligé d'aller dans les "Préférences Système" puis dans "Mise à jour de logiciels", visiblement la rubrique gère les mises à jour du Mac, mais aussi de l'écran Studio Display quand celui-ci est relié au Mac.

Si au premier abord, c'est une surprise, cela devient logique quand on regarde en profondeur les caractéristiques du Studio Display, on se rend compte que celui-ci possède la puce A13 qui est présente dans les iPhone 11.

En réalité, Apple a considéré qu'une version logicielle et qu'une puce était indispensable pour apporter une meilleure qualité globale et permettre de tenir à jour les fonctionnalités comme l'Audio Spatial ou encore la fonction "Dis Siri".



On peut donc s'attendre à ce que le Studio Display participe prochainement aux soirées mises à jour quand Apple sort les nouveaux firmwares en simultanée pour tous ses appareils.

C'est en tout cas une bonne chose pour le Studio Display, cela procure une valeur ajoutée sur un marché où les fabricants sont peu nombreux à fournir une version logicielle à leur écran et n'ajoutent pas des puces aussi performantes que l'A13.