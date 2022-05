Studio Display : la mise à jour 15.5 bêta 2 est disponible pour les développeurs

⏰ Il y a 2 heures

Julien Russo

Parce qu'un écran chez Apple n'est pas un simple écran, le Studio Display possède sa propre version logicielle et sa puce A13 Bionic pour offrir un maximum de performance. En même temps que les autres bêtas publiés ce soir, la firme de Cupertino déploie la seconde bêta 15.5 pour son Studio Display !

Une exclusivité pour les développeurs pour l'instant

Les propriétaires du Studio Display qui sont également développeurs peuvent télécharger dès maintenant la mise à jour 15.5 bêta 2 dédiée à l'écran haut de gamme.

Sans surprise, la nouvelle version est entièrement basée sur iOS et se retrouve alimenté par l'A13 Bionic qui se trouve au cœur des composants de l'écran.



Pour rappel, la première bêta se concentrait sur une correction de l'image de la webcam, les couleurs sont devenues moins pâles, le contraste est désormais meilleur et l'aspect général est un peu plus vivant. Selon l'éclairage, il n'y a pas eu une grande différence de netteté.

Pour le moment, il n'est pas possible de savoir quelles sont les améliorations qui sont incluses avec cette nouvelle bêta qui est disponible depuis moins d'une heure. Il est probable que les développeurs et ingénieurs d'Apple ont poursuivi le travail autour de la webcam, il faut dire que ça a été le point "fâcheux" de quasiment tous les tests des médias et influenceurs.

Comment télécharger la nouvelle version logicielle pour le Studio Display ?

Dans un premier temps, il est indispensable d’être développeur.

Si vous l'êtes, la mise à jour vous attend au même endroit que les nouvelles versions de macOS.

Autrement dit, il faut suivre ce chemin :

Cliquez sur la pomme en haut à gauche de l'écran

en haut à gauche de l'écran Accédez à Préférences Système

Accédez à Mise à jour de logiciels

Il vous suffira après d'accepter les conditions générales, de lancer le téléchargement puis l'installation.

La mise à disposition du nouveau logiciel à tous les utilisateurs détenant le Studio Display ne devrait pas prendre énormément de temps.