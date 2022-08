L'écran Studio Display reçoit une mise à jour logicielle

Quand vous achetez le Studio Display, vous profitez de caractéristiques haut de gamme, mais aussi d'un logiciel que met régulièrement à jour Apple pour optimiser les performances. Alors que les nouvelles bêtas d'iOS 16, d'iPadOS 16... étaient attendus ce soir, Apple ne lance finalement qu'une mise à jour : celle pour le Studio Display.

Disponibilité du firmware 15.5

Plus de deux mois après la dernière mise à jour du logiciel Studio Display, Apple a publié ce soir une mise à jour du micrologiciel 15.5 destiné au Studio Display. Malheureusement, la firme de Cupertino ne mentionne pas les nouveautés, les améliorations, ni même les correctifs qui sont apportés dans cette mise à jour !



Toutefois, il y a quand même un indice de ce que pourrait fournir cette nouvelle version... Il y a moins d'une semaine, les Apple Store et les centres de services agréés ont reçu une note informant d'un problème reconnu et répandu sur le Studio Display. En effet, beaucoup d'utilisateurs se plaignent depuis le début du mois de juillet d'un souci avec les haut-parleurs intégrés qui offrent une expérience dégradée (lecture déformée, grésillement et même micro-coupures).

Même si Apple ne le mentionne pas dans la note de la mise à jour, il est possible que cette nouvelle version vienne apporter un correctif à ce problème. Il sera intéressant d'observer dans les prochaines heures et jours si le dysfonctionnement avec les haut-parleurs est toujours présent après l'installation du firmware 15.5 !

Comment installer la mise à jour ?

C'est très simple, il suffit de vous rendre dans les "Préférences Système" de votre Mac puis de cliquer sur "Mise à jour logicielle" pour installer le nouveau firmware.

Vous aurez des conditions générales à accepter puis le téléchargement se lancera automatiquement !