La mise à jour de l'écran Studio Display est impossible chez certains utilisateurs

Bien que la page produit du site d'Apple indiquent que les deux supports du Studio Display et l'adaptateur de montage VESA ne sont "pas interchangeables" après l'achat, les clients peuvent se...

Au début du mois de mars, Apple a lancé le Studio Display, son premier écran autonome depuis le Pro Display XDR. Après un lancement plus ou moins mitigé, iFixit a démonté le fameux Studio...

Fraichement commercialisés, les Mac Studio et Studio Display ont fait beaucoup de bruit dans les médias, ce qui a probablement aidé Apple à générer plus de commandes. À seulement quelques...

En tant normal, pour mettre à jour la version du firmware du moniteur d'Apple, il suffit de se rendre dans les préférences système de macOS pour lancer la procédure depuis l'ordinateur auquel il est relié. Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel de votre Studio Display en cliquant sur le symbole "" dans la barre de menu à l'écran de votre Mac et en choisissant À propos de ce Mac. Cliquez sur "Rapport système", puis sur "Graphiques / Écrans. Dans la section "Studio Display", la version du micrologiciel est indiquée à côté de "Display Firmware Version".

Une fois ce message affiché, il semble impossible de s'en sortir, que ce soit en connectant l'écran à un autre Mac ou en redémarrant l'appareil. Un bug qui devient donc critique et qui est lié à iOS 15.4. Oui, l'écran doté d'une puce A13 tourne sous iOS . Après avoir essuyé des critiques concernant la mauvaise qualité de la webcam , Apple avait promis une mise à jour pour remédier à ce problème. On imagine que cette version pourrait également inclure un correctif pour débloquer les malheureux clients dont l'écran est briqué...

