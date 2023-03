Apple Pay Later est arrivé chez certains utilisateurs, lancement massif à venir

On connaît tous le paiement via Apple Pay, une transaction instantanée comme on peut le faire avec une carte bancaire. Toutefois, on n'est pas encore habitué à utiliser Apple Pay Later, une transaction avec un paiement en plusieurs fois afin de soulager les grosses commandes. Apple Pay Later commence son déploiement dès aujourd'hui, mais à un nombre très restreint d'utilisateurs et uniquement sur invitation.

Apple Pay Later débute dès aujourd'hui

Dans un communiqué de presse publié il y a quelques minutes, Apple nous informe que les invitations pour commencer à profiter du service Apple Pay Later vont être envoyées dès aujourd'hui, mais à un nombre très restreint d'utilisateurs à travers le monde.

Dans sa déclaration, Apple sous-entend vouloir y aller doucement afin de voir si les premiers paiements en plusieurs fois se passent dans les meilleures conditions. Pour rappel, l'entreprise teste la fonctionnalité avec ses employés d'Apple Store depuis maintenant plusieurs mois, la période de "bêta" a permis de voir que tout semble bien se dérouler !



Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et Apple Wallet explique :

Il n'y a pas d'approche universelle en ce qui concerne la façon dont les gens gèrent leurs finances. Beaucoup de gens recherchent des options de paiement flexibles, c'est pourquoi nous sommes ravis de fournir à nos utilisateurs Apple Pay Later. Apple Pay Later a été conçu en tenant compte de la santé financière de nos utilisateurs, de sorte qu'il n'a pas de frais et d'intérêt, et peut être utilisé et géré dans Wallet, ce qui permet aux consommateurs de prendre plus facilement des décisions d'emprunt éclairées et responsables.

Comment ça fonctionne ?

Les utilisateurs peuvent demander un prêt via l'application Wallet pour commencer à utiliser Apple Pay Later sans que leur crédit soit affecté. Ensuite, les clients seront invités à saisir le montant qu'ils souhaitent emprunter et à confirmer qu'ils acceptent les conditions d'Apple Pay Later. Afin de vérifier que l'utilisateur se trouve dans une situation financière saine avant d’approuver le prêt, un test de solvabilité sera effectué tout au long du processus de demande.



Lors de l'utilisation d'Apple Pay à la caisse en ligne ou dans les applications sur un iPhone ou un iPad, après avoir été admis, l'utilisateur verra l'option "Payer plus tard" et pourra l'utiliser pour réaliser un achat. Les utilisateurs peuvent demander un prêt instantanément lors du processus de paiement pendant qu'ils effectuent un achat après que l'option Apple Pay Later a été configurée.



Pour faciliter l'interaction, Apple a tout centralisé dans l'application "Wallet", ce qui permettra aux utilisateurs qui choisissent "Apple Pay Later" de suivre et gérer leur paiement en plusieurs fois au même endroit. Cela peut être très pratique si vous avez plusieurs transactions à paiement différé en cours.



Apple précise à la fin de son communiqué de presse : "À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs sélectionnés au hasard seront invités à obtenir un accès anticipé à une version préliminaire d'Apple Pay Later via Wallet et via l'e-mail de leur identifiant Apple. Apple Pay Later est disponible aux États-Unis pour les achats en ligne et intégrés sur iPhone et iPad. Apple Pay Later est disponible avec iOS 16.4 et iPadOS 16.4."