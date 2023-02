Les employés d'Apple Store sont en train de tester Apple Pay Later

À la WWDC 2022, Apple a présenté au monde entier un concurrent du paiement en plusieurs fois de PayPal. Le géant californien souhaite profiter de son trésor de guerre de plusieurs centaines de milliards de dollars pour vous aider à étaler vos paiements en plusieurs fois lors d'une commande en ligne. Alors qu'on espérait une disponibilité d'Apple Pay Later en 2022, la nouveauté semble prendre plus de temps, mais rassurons-nous... Ça avance en interne.

Apple Pay Later est en bêta

Lors des derniers résultats financiers, Tim Cook a certifié que la fonctionnalité Apple Pay Later n'était pas oubliée et qu'elle arriverait bien dans le cycle des mises à jour d'iOS 16, autrement dit avant le mois de septembre 2023. Cette nouveauté fantastique vous permettra d'étaler vos paiements en plusieurs fois sans frais afin de rendre une grosse commande moins douloureuse pour votre compte bancaire. Sur le même principe qu'avec PayPal, Apple Pay Later proposera un paiement divisé en 4 fois, la firme de Cupertino vous prélèvera plusieurs montants définis à l'avance lorsque vous passerez commande.



D’après un récent rapport de Bloomberg, la fonctionnalité est en cours de test en interne. Cette semaine, Apple a tendu la main aux personnes qui travaillent dans des Apple Store pour leur "offrir une version test du service". Selon l’article, "Apple possède environ 270 magasins aux États-Unis et plus de 80 000 employés à travers le pays. Cela permet à la société de tester rapidement la fonctionnalité auprès d'un grand nombre de personnes."

Toujours selon Bloomberg, Apple souhaiterait aller plus loin à l'avenir avec Apple Pay Later. Alors que la concurrence ne propose d'étaler que de 4 mois, Apple pourrait fournir un échelonnement du paiement jusqu'à 6, 10, 12 mois, voire plus !

Cette idée est en cours de développement et concernerait les commandes qui ont une valeur très élevée comme un MacBook Pro ou un Mac Pro par exemple.



Contrairement au paiement en 4 fois qui sera sans intérêt pour garder un esprit compétitif dans le secteur, Apple se réserverait tout de même des intérêts sur les paiements supérieurs à 4 mois. À travers cette approche, l'entreprise pourrait générer de nouveaux revenus et exclure définitivement les partenaires qui proposent des crédits avec intérêts sur l'Apple Store en ligne.



Pour le moment, Apple souhaite y aller progressivement. On commence par la bêta d'Apple Pay Later puis le déploiement public et après, on verra pour la suite avec les mensualités au-delà de 4 mois. N'oublions pas qu'Apple s'engage sur un nouveau marché avec Apple Pay Later !