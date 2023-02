Le lancement d'Apple Pay Later est imminent

Le service Apple Pay Later en préparation depuis plus de six mois devrait être lancé "bientôt" d'après le patron d'Apple, Tim Cook, lors d'une interview à CNBC avant la conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre fiscal de 2023.

Apple Pay Later arrive en 2023

Tim Cook a déclaré que les employés d'Apple sont en train de tester en version bêta la fonction Apple Pay Later, qui aidera Apple à augmenter les revenus des services. Mais plus important, le successeur de Steve Jobs a assurée qu'elle sera lancée prochainement.

Apple Pay Later a été présenté en avant-première lors de la Worldwide Developers Conference 2022 en juin. Elle est similaire à la fonction proposée par PayPal qui permet d'acheter un produit et de payer plus tard, et elle est conçue pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements multiples pour leurs achats.



Avec Apple Pay Later, un achat peut être divisé en quatre paiements qui peuvent être étalés sur une période de six semaines, et l'option sera disponible là où Apple Pay est accepté. Les paiements seront gérés par l'application Cartes, anciennement Wallet. C'est une sorte de crédit à la consommation automatique qui devrait renforcer la présence de la firme de Cupertino dans le secteur bancaire et permettre à de nombreux clients de craquer pour un iPhone, iPad ou Mac toujours plus facilement.



Gageons que cette nouveauté pour le moment annoncée uniquement aux États-Unis sera disponible prochainement en France. D'ailleurs, il serait logique qu'Apple Pay Later arrive avec iOS 16.4 dont la première bêta se fait toujours attendre.



Un bon point pour la consommation, mais pas forcément pour le porte-monnaie des ménages...