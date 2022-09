Apple Pay Later retardé au printemps 2023 et iOS 16.4

Nous n’en sommes qu’à iOS 16.0.2 (ou iOS 16.1 bêta), mais déjà certains évoquent iOS 16.4. C’est le cas de Mark Gurman qui indique qu'Apple Pay Later, un service à venir qui permettra aux clients américains admissibles de fractionner un achat en quatre paiements égaux sur six semaines, serait retardé jusqu'en 2023 en raison de défis techniques d'ingénierie.

Un retard conséquent pour Apple Pay Later

Annoncé lors de la WWDC 22 en juin, Apple Pay Later était censé être "disponible dans une future mise à jour", mais la société n'a jamais fourni de calendrier précis. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans sa lettre d'information "Power On" que le service sera probablement retardé et lancé au printemps dans le cadre d'une mise à jour d'iOS 16.4.

Cela m'amène à penser que l'entreprise n'est pas tout à fait certaine du moment où Apple Pay Later sera prêt à être lancé. Il est possible que la fonctionnalité n'arrive pas avant iOS 16.4 au printemps. J'ai entendu dire qu'il y a eu des défis techniques et d'ingénierie assez importants dans le déploiement du service, ce qui a conduit à ces retards.

Apple Pay Later sera intégré à l'application Cartes (Wallet) et sera disponible pour les achats en ligne et dans les applications sur l'iPhone et l'iPad. L'application Cartes, en plus du service Apple Pay Later à venir, a gagné d'autres nouvelles fonctionnalités avec iOS 16, comme la possibilité de suivre les commandes en ligne et plus encore.