Apple sortirait un iPad Pro de 16 pouces en 2023

Apple développerait un iPad Pro de 16 pouces plus grand qu'elle espère commercialiser au quatrième trimestre de 2023, selon un rapport publié par The Information. Il s'agirait du plus grand modèle d'iPad jamais conçu, dépassant largement l’actuel iPad Pro M2 de 12,9 pouces.

Enfin un iPad géant ?

Un iPad de 16 pouces serait probablement destiné aux professionnels de la création, tels que les graphistes et les designers, qui préfèrent un écran plus grand", indique le rapport. Aucun autre détail n'a été fourni sur l'appareil potentiel, qui aurait la même taille d'écran qu'un MacBook Pro 16 pouces et brouillerait davantage les lignes de produits iPad et Mac.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé l'année dernière qu'Apple étudiait l'idée d’un iPad plus grand qui pourraient venir combler un manque entre une tablette et un ordinateur portable. Mais jusqu’à présent, aucun détail technique spécifique n’a été évoqué. Par exemple, il est légitime de se poser la question du système d’exploitation qui sera intégré, iPadOS ou MacOS. Dans les deux cas, l’utilisation ne sera pas la même.



Plus tôt dans l'année, Ross Young, un analyste de l'industrie des écrans très fiable, a affirmé qu'Apple était également en train de développer un iPad Pro de 14 pouces avec un écran miniLED. Si l'on tient compte de ces deux rumeurs, il est possible qu'Apple envisage de commercialiser des modèles d'iPad Pro de 14 et 16 pouces l'année prochaine, ce qui ferait écho aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces dont on attend le renouvellement de manière imminente.