Apple Pay Later : Apple utilisera des prêts internes pour financer votre paiement en 4x

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

L'une des grandes nouveautés de l'Apple Event du 6 juin 2022, c'est l'arrivée d'Apple Pay Later, une fonctionnalité qui permettra d'alléger un gros paiement et de le diviser en 4. L’avantage comparé à d'autres paiements en plusieurs fois, c'est qu'il n'y aura aucun coût supplémentaire pour les clients (si vous réglez dans le délai imparti).

Aucun financement externe pour le paiement en 4 fois

Dans le passé, Apple a déjà collaboré avec des sociétés externes pour des projets qui impliquaient des transactions financières, on pense par exemple à l'Apple Card qui est en collaboration avec la banque d'investissement américaine Goldman Sachs.



Avec Apple Pay Later, la firme de Cupertino va se débrouiller toute seule, sans l'aide de personne. En effet, un paiement en 4 fois nécessite que l'argent soit avancé pour que le commerçant reçoive l'intégralité du paiement afin d'expédier votre commande, cela provoque donc la création d'un prêt financier jusqu'à ce que vos échéances soient arrivées à terme.



Comme le révèle un rapport de Bloomberg, Apple a créé une filiale baptisée "Apple Financing LLC", à partir de ses propres fonds, Apple va s'occuper du financement de vos paiements en plusieurs fois avec 0% d’intérêt !

Bien sûr, cette filiale sera aussi vigilante quant à votre capacité de régler dans les temps l'emprunt. Apple Pay Later ne fonctionnera pas si vous êtes par exemple inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de la Banque de France.

Même si c'est une filiale d'Apple, le fonctionnement d'Apple Financing LLC sera complètement séparé de celui de l'entreprise. Cette approche est une première dans l'histoire de la firme de Cupertino, Apple s'était toujours appuyé sur des services externes pour tout ce qui concernait les paiements en plusieurs fois et les crédits sur une longue durée.

Des services financiers en interne ? Ce n'est que le début !

Apple n'a jamais caché ses ambitions pour les services financiers, tout a d'ailleurs commencé avec Apple Pay et se poursuit aujourd'hui avec des fonctionnalités comme Tap To Pay sur l'iPhone aux États-Unis.

D'après les révélations du rapport, Apple travaillerait sur un plan pluriannuel pour étendre les services financiers en interne, ce qui permettrait de se séparer des coûts supplémentaires que peuvent générer des partenaires comme Sofinco ou même Goldman Sachs.



Apple a conscience qu'avec plusieurs centaines de milliards de dollars à la banque, il est possible d'avancer des paiements en plusieurs fois et peut-être même de proposer des crédits sur une longue durée lors d'une commande sur l'Apple Store en ligne.



Le géant californien travaillerait avec ses équipes sur plusieurs points :

Un système fiable d'évaluation des risques de prêt

Des procédures pour lutter contre les fraudes

Des vérifications de crédit

Des procédures de traitement de litiges

La création d'outils de calcul des intérêts

Des récompenses (aucune précision à ce sujet)

La déclaration des données aux agences d'évaluation du crédit

L'augmentation des limites de crédit

Bloomberg décrit Apple Pay Later comme une goutte d'eau par rapport à ce qui va arriver par la suite. Le géant californien pourrait gérer lui-même les crédits sur son Apple Store en ligne (plus de Sofinco ?) et même son service d'abonnement matériel qu'a annoncé une rumeur il y a plusieurs mois.