Apple supprime des apps de prêts d'argent en Inde qui avaient des pratiques insolites

Sur l'App Store, vous pouvez trouver des applications qui vous proposent des prêts d'argent rapide pour vous aider à combler un découvert en fin de mois, vous permettre de faire vos courses, d'acheter un produit en particulier... Sans surprise, ces prêts sont soumis à des intérêts, l'objectif de l'application est de récupérer plus d'argent que ce qu'elle prête, ce qui est logique. En Inde, plusieurs apps de ce type ont fait fureur sur l'App Store, cependant, elles avaient des pratiques hallucinantes envers les personnes qui ne remboursaient pas.

Apple a été abasourdi par de telles pratiques

Avec son App Store, Apple oblige les développeurs à se soumettre à des règles strictes, si celles-ci ne sont pas respectées, l'application est immédiatement retirée de l'App Store qu'elle soit dans le top 5 des apps les plus téléchargées ou non. Selon un récent rapport de TechCrunch, Apple a été contraint de gérer un scandale de grande ampleur en Inde, l'entreprise a reçu un tas de plaintes de clients mécontents qui souhaitaient dénoncer des pratiques douteuses de plusieurs applications de prêts d'argent.



Le rapport explique qu'au moins 6 apps qui prêtent de l'argent avec des intérêts ont été brutalement supprimées de l'App Store pour avoir exploité des pratiques malhonnêtes qui incluaient des arnaques, des mensonges et de l'humiliation envers les utilisateurs qui ne remboursaient pas.

Dans un premier temps, plusieurs applications assuraient qu'elles étaient liées à des organismes bancaires et des institutions financières, ce qui était évidemment faux. Tout était fait pour donner confiance à l'utilisateur et que celui-ci souscrive afin de recevoir un prêt financier.



Une fois que l'utilisateur approuvait son "mini prêt" et récupérait son argent via un virement sur son compte bancaire, les applications faisaient tout pour prendre un maximum d'argent au moment du remboursement. Normalement, les mini-prêts de ce type comportent des taux d'intérêt de 10%, 15% ou 20%, mais pas en Inde... Les utilisateurs pouvaient payer jusqu'à 50% d'intérêts en plus du montant qu'ils avaient récupéré. Une pratique qui a rapidement été jugée comme étant inadmissible et scandaleuse par les médias indiens.

Des méthodes d'intimidations

Si la personne remboursait, l'histoire s'arrêtait là. Cependant, si le client contestait et ne voulait pas rembourser, les applications enclenchaient une pratique d'intimidation visant à humilier l'utilisateur auprès des membres de sa famille et de ses amis. Le procédé était tout calculé, lors de la validation du prêt et avant le virement sur le compte bancaire, les applications demandaient toutes l'accès à l'application "Contacts" de l'iPhone. L'objectif était de récupérer tous les numéros de téléphone des proches pour leur signaler que le propriétaire du prêt était un... mauvais payeur et qu'il ne remboursait pas ses dettes !



Pire encore... Certaines applications menaçaient d'envoyer des "nudes" à leurs proches. Bien sûr, il ne s'agissait pas de réelles photos, mais de photos trafiquées avec un corps nu et un visage remplacé par celui du client qui n'avait pas remboursé son prêt :

La sœur de mon amie a utilisé une application nommée white Kash pour prendre un prêt et maintenant ils ont accès à sa liste de contacts. Ils menacent également d'envoyer ses photos nues (ils ont transformé son visage) à sa liste de contacts.

Quand Apple a découvert tout ce trafic, l'entreprise a tout de suite supprimé les applications de l'App Store. Résultat, une douzaine d'applications spécialisées dans les prêts financiers ont subitement disparu de l'App Store en Inde.



Apple a déclaré :

L'App Store et nos directives d'examen des applications sont conçus pour nous assurer que nous offrons l'expérience la plus sûre possible à nos utilisateurs. Nous ne tolérons pas les activités frauduleuses sur l'App Store et nous avons des règles strictes contre les applications et les développeurs qui tentent de tromper le système.



Avec l'inflation en Inde et la pauvreté, les applications comme Pocket Kash, White Kash, OK Rupee ou encore Golden Kash ont fait un véritable malheur en termes de popularité, elles ont immédiatement été propulsées dans le top 20 des applications les plus téléchargées dans la catégorie "Finance" de l'App Store.