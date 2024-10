Un App Store pour l’intelligence artificielle sur iOS 18 ?

Toutes les rumeurs l’affirment, iOS 18 sera porté principalement sur l’intelligence artificielle, une tendance très convoitée en ce moment. Alors que l’on se demande quelles seront les fonctionnalités IA que proposera Apple, une rumeur assure qu’un App Store dédié à l’IA sera déployé par Apple.

L’annonce aura lieu à la WWDC 2024

Apple envisagerait de lancer un App Store dédié à l’intelligence artificielle, l’annonce aurait lieu lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024. Cette initiative marquerait une étape majeure dans la stratégie d’Apple qui avait prévue à la base d’offrir que des fonctionnalités IA dans iOS 18. Avec cette méthode d’App Store IA, Apple ouvrirait la porte à une multitude de possibilités, enrichissant l’écosystème iOS d’une manière jamais vue auparavant.



Selon Ben Reitzes de Melius Research, Apple prévoit d’annoncer ce magasin d’applications spécialisé en juin, ce qui promet d’offrir aux utilisateurs une plateforme pour acquérir une variété d’applications d’IA conçues par divers développeurs. Cette démarche suggère qu’Apple cherche à reproduire le succès monumental de l’iTunes Store et de l’App Store en adoptant une approche similaire avec l’intelligence artificielle sur iOS.

La recherche menée par Melius indique également qu’Apple est actuellement en discussion avec diverses entreprises pour inclure leurs applications d’IA dans ce nouveau magasin, ce qui sous-entend l’ampleur et la diversité des applications que nous pourrions bientôt voir émerger sur cette plateforme. D’autres analystes, comme ceux de Wedbush, ont également mentionné la possibilité d’un magasin d’applications dédié à l’IA.



En plus de la création de l’App Store d’IA, Apple prévoit de dévoiler ses propres services d’IA améliorés, notamment une version plus avancée de Siri. Ces révélations sont attendues lors de la même WWDC, où Apple devrait également expliquer comment l’IA sera intégrée plus profondément dans ses services.



L’effet d’annonce ne s’arrête pas là, Apple a engagé des discussions avec Google et d’autres grandes entreprises sur l’intégration de leur intelligence artificielle pour enrichir les capacités de Siri et d’autres services Apple.



Si on pense aujourd’hui qu’Apple a acquis un retard dans le domaine de l’intelligence artificielle, cette opinion devrait rapidement changer dès la WWDC 2024 !



