Galaxy Z Flip 5 : Samsung lance encore une publicité qui se moque de l'iPhone

Quand une entreprise fait la promotion d'un nouveau smartphone, elle met en avant les caractéristiques, les fonctionnalités, ses performances et tout ce qu'il peut vous apporter au quotidien. Chez Samsung, l'approche est complètement différente, au lieu de vanter les avancées technologiques de ses smartphones, le géant sud-coréen préfère se moquer des clients qui choisissent un... iPhone !

Le marketing incompréhensible de Samsung

L'une des volontés et ambitions de Samsung, c'est de convertir le maximum d'utilisateurs de smartphones "normaux" aux smartphones "pliables", l'entreprise voit ses nouveaux modèles comme quelque chose de révolutionnaire qui plaît à tout le monde. Dans l'une de ses nouvelles campagnes marketing pour le Galaxy Z Flip 5, Samsung se moque une nouvelle fois des propriétaires d'iPhone 14 en les faisant passer pour des personnes qui n'y comprennent rien, qui passent à côté de quelque chose de formidable et qui sont complètement "has-been".



Cette campagne publicitaire qui porte le nom "Join the Flip Side" met en avant un groupe d'amis qui possède tous un iPhone et qui pique-nique tranquillement au bord d'un étang. Alors qu'ils sont en train de discuter, une personne qui est propriétaire d'un Galaxy pliable va le sortir de sa poche, le déplier et décrocher pour prendre l'appel qu'il reçoit.

Le groupe d'amis va être abasourdi en regardant la personne sortir et déplier son Galaxy. Leur réaction exprime qu'ils sont déconcertés et pris au dépourvu par ce qu'ils viennent de voir. La vidéo va se poursuivre pendant 2 minutes et 5 secondes avec différentes scènes qui montrent comment on prend une photo en groupe avec un smartphone pliable, comment on profite d'une série durant sa pause déjeuner... Samsung met en avant tout ce qui n'est pas possible avec un smartphone qui n'a pas la capacité de se plier.



Cette approche marketing fait débat depuis longtemps, puisqu'il est évident que ce n'est pas en se moquant des clients Apple que Samsung va réussir à les attirer. Google semble l'avoir compris, car la firme californienne s'est mise, elle aussi, aux publicités du même type, mais ne vise pas les clients Apple dans ses vidéos, on ne voit qu'un Pixel et un iPhone qui discutent entre eux et abordent les sujets tabous avec l'iPhone comme la recharge inversée, la non-disponibilité d'un modèle pliable...



Une chose est sûre, c'est que ce type de campagne marketing doit certainement amuser Apple. À côté, la firme de Cupertino a une remarquable compétence pour créer des publicités attrayantes, mettant en valeur soigneusement ses produits. Elle collabore avec de grandes agences de marketing afin de dénicher des scènes et des musiques qui laisseront une empreinte mémorable dans l'esprit des consommateurs. Cette attention aux détails permet à Apple de se distinguer et de proposer des publicités très travaillées, faisant contraste avec les publicités de Samsung qui ne fait que se moquer des clients Apple depuis plus de 5 ans...