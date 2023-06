Google lance une campagne publicitaire pour... se moquer de l'iPhone 14 Pro !

Dès qu'il s'agit d'utiliser ses campagnes marketing pour se moquer d'Apple, Samsung est premier sur le sujet. Toutefois, il est plus rare de voir Google aller dans le même sens que le géant sud-coréen. La firme de Mountain View vient de lancer plusieurs spots publicitaires où un Google Pixel 7/Fold et un iPhone 14 Pro discutent !

La nouvelle campagne publicitaire de Google vise l'iPhone

L'iPhone a souvent été critiqué pour ses fonctionnalités qui arrivent en retard, on pense par exemple à la recharge sans fil qui est arrivé plusieurs années après certains smartphones sous Android, à l'écran always-on qui a pris énormément de temps à débarquer et il y a même certaines fonctionnalités et caractéristiques que l'on attend toujours comme l'écran pliable ou encore la recharge inversée. Tous ces points faibles, Google s'en donne à cœur joie de les rappeler aux clients Apple.



Dans les 5 publicités publiées sur YouTube, Google mentionne les quelques fonctionnalités manquantes sur la dernière génération d'iPhone et la fameuse possibilité de déplier son écran pour obtenir un plus grand écran. On retrouve dans les publicités des Google Pixel 7 et des Google Pixel Fold qui sont debout à côté d'un iPhone (sans la visibilité sur le logo Apple pour éviter les ennuis juridiques) dans plusieurs environnements différents.

L'iPhone 14 Pro qui s'évanouit face à l'écran pliable du Google Pixel Fold

Ces publicités qui se basent sur beaucoup d'humour ont pour objectif d'ouvrir les yeux aux utilisateurs d'iPhone sur l'écosystème dans lequel ils sont et ceux que propose la concurrence comme Google. À travers ses publicités, Google présente ses smartphones comme des modèles plus innovants et modernes que le dernier iPhone commercialisé !



Plusieurs arguments sont mis en avant pour se comparer à l'iPhone, il y a les photos et vidéos, la possibilité d'avoir un écran pliable, la recharge inversée, le VPN intégré, l'autonomie améliorée... Google pointe exactement les sujets tabous dès qu'on parle de l'iPhone. Il faut tout de même admettre que les publicités de Google sont bien plus marrantes que celles de Samsung qui a toujours un peu de mal à se moquer d'Apple sans venir ridiculiser les propriétaires d'iPhone.