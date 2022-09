Apple Watch Ultra et Series 8 : certains utilisateurs rencontrent des problèmes de micro

D'habitude, les lancements de nouveaux produits Apple se passent toujours dans de bonnes conditions. Toutefois, pour cette rentrée 2022, Apple a fait face à des bugs sur les iPhone 14 Pro, des problèmes de connectivité avec les AirPods Pro 2 et maintenant... ce sont les Apple Watch Series 8 et Ultra qui sont au cœur des critiques par des clients mécontents.

Un problème de micro

Cela fait plusieurs jours que l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch Series 8 sont au poignet de leurs utilisateurs, les deux montres connectées ont eu d'excellents retours et ont brillé dans les tests des médias. Néanmoins, la Series 8 et l'Ultra rencontrent un problème qu'a remarqué un petit nombre de clients Apple.

Sur les forums d'entraide et les réseaux sociaux, certaines se plaignent que le micro intégré aux nouvelles Apple Watch ne fonctionne tout simplement pas.



Cela bloquerait avec certaines applications tierces et même celles d'Apple dont l’app Bruit qui indique que la vérification des niveaux sonores est indisponible lorsque le mode Eau est activé ou quand le haut-parleur diffuse du son. Ce qui n’était évidemment pas le cas.

Cette anomalie qui semble plus logicielle que matérielle est expliquée par Brujulap sur le forum d'assistance d'Apple, il déclare :

Bonjour à tous,



J'ai récemment acheté des Series 8. Cependant, l'application bruit (et aussi Siri & dictée) s'affiche avec un message "Mesure suspendue" (voir pièce jointe). C'est comme si le micro était utilisé par une autre application, nous avons fermé toutes les applications sur les montres, les avons redémarrées, les avons mises à jour avec la dernière version de Watch OS (iPhone 14's pro également mis à jour en 16.0.1) mais sans succès. Si c'est un problème logiciel, merci de le résoudre rapidement. Sinon, je devrais malheureusement retourner le produit. Merci d'avance.

Même son de cloche du côté du forum de notre confrère MacRumors, une utilisatrice décrit exactement le même problème et n'arrive pas à trouver de solutions malgré plusieurs manipulations :

Bonjour à tous,



Mon partenaire et moi avons tous les deux reçu et configuré nos séries 8 aujourd'hui. Cependant, l'application de bruit (et aussi Siri et la dictée) apparaissent toutes deux avec un message "Mesure suspendue" (voir ci-joint). C'est comme si le micro était utilisé par une autre application, nous avons fermé toutes les applications sur les montres, les avons redémarrées, mises à jour vers le dernier Watch OS (l'iPhone 14 est également mis à jour à 16.0.1), mais aucun succès.



Nos précédentes montres (séries 4) ont bien fonctionné sans problème.

Avez-vous des suggestions sur ce qu'il faut essayer ensuite, s'il vous plaît ? Merci !

Si l'application "Bruit" n'est pas très importante, cela devient nettement plus gênant dès qu'il s'agit de Siri, il est impossible de programmer un rappel, de dicter un message, d'envoyer un iMessage... L'erreur que vous apercevez dans la photo ci-dessus est systématique dès que le micro doit être utilisé.



Selon les réponses sur les forums d'entraide, Apple ne serait pas fermé à l'idée d'un remplacement de la Series 8 ou Ultra, plusieurs clients se sont rapprochés du service technique qui a accepté l'échange gratuit de la montre sans tentative d'esquive.

Un correctif logiciel pourrait prochainement arriver, mais il risque de prendre un peu de temps avant d'être publié. À noter que l'urgence n'est pas absolue pour Apple, car ce bug toucherait un nombre restreint d'utilisateurs de Series 8 et Ultra.