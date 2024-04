Apple Watch 9/Ultra 2 : Apple reconnaît un problème « touches fantômes »

Les dernières Apple Watch Series et Ultra remplissent toutes les cases des montres connectées « parfaites » et pourtant elles ont un défaut qui existe depuis leur commercialisation et qui commence sérieusement à agacer les utilisateurs. Il s’agit des touches fantômes, un problème qui fait beaucoup de bruit sur les forums d’entraide !

Apple dit être au courant du problème et travaille sur un correctif

Cette semaine, Apple a officiellement reconnu l’existence d’un défaut affectant les utilisateurs de l’Apple Watch, désormais connu sous le terme de “faux contact” ou plus communément “touches fantômes” par ceux qui en souffrent. Ce problème provoque des réactions inattendues de l’Apple Watch, simulant des pressions sur l’écran alors qu’aucune action physique n’est réalisée par l’utilisateur.



Le phénomène des “touches fantômes” a été signalé pour la première fois par Apple en février, lors d’une note adressée à ses prestataires de services certifiés. L’entreprise a commencé à prendre au sérieux les multiples rapports de dysfonctionnement début de l’année, après avoir constaté une augmentation considérable des remontées à son service technique et dans ses Apple Store, c’est pile à cette période qu’Apple a compris que le problème n’était pas isolé.

Les Apple Watch qui ont le dysfonctionnement

Les modèles concernés par ce défaut incluent l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2, mais également des modèles plus anciens tels que l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8 et la première version de l’Apple Watch Ultra. Cependant, les signalements sont particulièrement élevés pour l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2.



Face à ce problème, Apple a conseillé aux prestataires de service de ne pas remplacer les montres affectées, une action décrite comme étant complètement inutile, car Apple estime que cela est une question logicielle et non pas matérielle. L’entreprise recommande plutôt d’attendre une prochaine mise à jour de watchOS destinée à résoudre le défaut. En attendant, les utilisateurs impactés sont invités à réinitialiser leur montre en maintenant enfoncés le bouton latéral et la couronne digitale pendant 10 secondes et à s’assurer que leur système d’exploitation watchOS est bien à jour.



Les forums de support d’Apple et Reddit ont vu fleurir les discussions autour du dysfonctionnement des “touches fantômes” ces derniers mois, certains utilisateurs rapportant que cela rendait leur montre inutilisable pendant de longues périodes.



Apple a annoncé son intention de lancer une mise à jour logicielle pour remédier à ce problème dès que possible, dans l’espoir de restaurer la pleine fonctionnalité et l’expérience utilisateur de ses montres touchées par ce défaut inattendu.



