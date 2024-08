Apple enquête sur le tactile fantôme des Apple Watch 9 et Ultra 2

Les problèmes autour des nouvelles Apple Watch sont aussi divers que variés. Après un conflit sur les brevets qui a amené à l’interdiction des Séries 9 et Ultra 2 aux USA, cette fois c’est un bug de comportement fantôme qui s’invite. Dans une note interne partagée avec les prestataires de service agréés Apple cette semaine, la firme a déclaré être "au courant" et "enquêter" sur un problème affectant certains écrans de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2.

Le problème peut faire en sorte que l'écran des montres affectées "saute de manière erratique" ou manifeste d'autres comportements inattendus, sans aucune interaction de l'utilisateur, selon Apple.

If you are experiencing false touch type symptoms on your Apple Watch Series 9 or Ultra 2, Apple is currently aware of this issue and is investigating. We've been told not to replace the watch for this issue but instead to tell you to wait for a software update to address it soon