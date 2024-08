Apple publie la mise à jour watchOS 10.3 avec le cadran Unity Bloom

Apple vient de lancer la version finale de watchOS 10.3 auprès du grand public, une semaine après la version RC qui marquait la fin des tests auprès des développeurs et des bêta-testeurs. Attention, aucune nouveauté à se mettre sous la dent, si ce n'est un cadran Unity Bloom qui célèbre la diversité américaine. Elle accompagne iOS 17.3.

Comment installer la mise à jour watchOS ?

Pour télécharger la mise à jour watchOS 10.3, les utilisateurs devront ouvrir l'application Apple Watch, se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" sous "Général" dans le menu "Réglages".



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur Apple Watch.

Les nouveautés de watchOS 10.3

En dehors d'un nouveau cadran de montre "Unity Bloom", aucune nouvelle fonctionnalité notable n'a été trouvée au cours du processus de test de la version bêta. Apple précise qu'elle a évidemment corrigé des bugs et amélioré des fonctionnalités existantes.



Dans le même temps, Apple a lancé un bracelet "Unity Bloom" pour accompagner le cadran et le fond d'écran visible sur iPhone, iPad et Mac. Ce modèle sport est noir avec des fleurs colorées réparties sur le bracelet, dans les tons rouge, vert et jaune. Chaque bracelet est unique grâce à un processus de superposition spécial. L'épingle du bracelet comporte les mots "Truth, Power, Solidarity" (vérité, pouvoir, solidarité) gravés à l'intérieur.



Le bracelet est disponible pour les montres de 41 mm et 45 mm, dans les tailles S/M et M/L habituelles.



Veuillez trouver les notes de version complètes ci-dessous :