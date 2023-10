Des problèmes de clignotement et de complications roses sur Apple Watch 9 et Ultra 2

Apple a ouvert une enquête sur un problème de clignotement, parfois appelé de "pulsation", de la luminosité de l'écran sur certains modèles d'Apple Watch lorsque le mode « Always On » est activé, selon une note de service interne communiquée aux fournisseurs de services agréés Apple. Une solution logicielle semble possible. En outre, certaines complications affichent un fond rose étrange.

Une luminosité défaillante

La firme de Cupertino n'indique pas quels sont les modèles d'Apple Watch concernés, mais le problème semble plus fréquent sur les récentes Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 sortis le mois dernier. Des clients se sont plaints de clignotements sur le forum Reddit et le site de la communauté d'assistance Apple. Le problème semble affecter toutes les versions de watchOS 10, y compris la dernière mise à jour watchOS 10.0.2.



Apple précise que les magasins ne doivent pas réparer les montres concernées et conseillent plutôt aux clients de maintenir le logiciel de leur Apple Watch à jour, ce qui laisse entendre qu'Apple finira par mettre à disposition un correctif dans la prochaine mouture de watchOS. Ce sera peut-être le cas avec watchOS 10.1 à venir à la fin du mois, en même temps qu'iOS 17.1.

Une solution de contournement

Comme solution temporaire au scintillement, Apple indique que les clients peuvent désactiver l'affichage permanent dans l'app Réglages, sous "Affichage et luminosité" > "Toujours activé".

Des complications roses

Apple enquête également sur des cas d'affichage étranges où les anneaux d'activité sur un cadran peuvent "temporairement devenir roses". Il s'agit d'un autre problème qui a été signalé par certains clients en ligne ces dernières semaines sur Reddit.