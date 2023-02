Le HomePod 2 est arrivé 2 jours à l'avance chez certains clients

Apple a annoncé il y a quelques semaines le nouveau HomePod 2, une enceinte qui ressemble à la première génération, mais qui possède de nouvelles fonctionnalités et une meilleure qualité audio. Sans surprise, les clients dans le monde ont été nombreux à la précommande, alors que la réception devait avoir lieu vendredi, certains l'ont reçu 48 heures avant !

Le HomePod 2 arrive plus tôt que prévu

Normalement commercialisé et livré à partir du vendredi 3 février, plusieurs clients Apple ont eu la surprise de recevoir leur HomePod 2, hier. L'erreur semble s'être produite au Canada, le revendeur Best Buy a expédié les HomePod 2 un peu trop tôt et n'a pas demandé au transporteur de conserver le colis dans un hub pour une livraison vendredi.

Résultat, plusieurs clients canadiens ont eu la joie de recevoir leur HomePod 2 hier, plutôt que demain !

Le HomePod 2 a été considéré comme le "retour du roi" par de nombreux clients qui attendaient impatiemment le come-back d'une enceinte plus grosse capable de livrer un meilleur son.

Même s'il ressemble au premier HomePod, il possède tout de même quelques avantages :

Le support de Thread et Matter

La prise en charge du Wi-Fi 802.11n

La puce U1

La reconnaissance des sons

Le capteur de température et d'humidité

De plus gros boomber à haut excursion

L'intégration d'un micro interne de calibration des fréquences basses pour une correction automatique des graves

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre comparatif très complet entre le HomePod 2, HomePod 1 et HomePod mini.



