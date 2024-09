L'avenir des Mac Intel : qui aura accès à macOS 16 ?

Si vous possédez un Mac Intel relativement récent, l'annonce de macOS 15 Sequoia a du quelque peu vous effrayer. La plupart des Mac compatibles avec macOS 14 peuvent encore fonctionner avec la version de cette année, mais les Mac Intel ne bénéficieront pas des fonctionnalités phares d'Apple Intelligence.



Tout cela pose la question de la durée restante du support de ces machines dans macOS. On ne donne pas plus de deux ans aux Mac Intel les plus jeunes.

Un peu d'histoire sur les Mac Intel

Si l'on remonte pratiquement vingt ans en arrière, lors de la bascule entre les processeurs PowerPC d'IBM vers les modèles Intel, on peut savoir à peu près combien de temps encore les modèles les plus récents seront compatibles avec les prochaines mises à jour logicielles de macOS.



Alors que les propriétaires de MacBook Air de 2018 et 2019 ont subi la pire injustice de la gamme "Air" de tous les temps, avec l'impossibilité de passer à macOS 15 Sequoia après à peine cinq années de vie, d'autres s'en sortent mieux. En fait, plus ils sont récents, plus vite ils sont abandonnés par Apple, qui veut en finir avec la transition vers Apple Silicon.



Les Mac propulsés par Intel et fabriqués au milieu et à la fin des années 2010 reçoivent certainement moins de mises à jour majeures de macOS et moins de mises à jour de sécurité que les Mac Intel fabriqués à la fin des années 2000 et au début des années 2010. C'est curieux, mais compréhensible.

Voici la durée de vie des Mac chez Apple :

Pour tous les modèles de Mac des vingt dernières années (peu importe l'architecture matérielle), le modèle moyen reçoit environ 6,6 ans de mises à jour macOS qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, plus deux autres années de mises à jour de sécurité uniquement.

Le Mac Intel moyen reçoit environ sept ans de mises à jour macOS et deux ans de mises à jour de sécurité uniquement. Jusqu'à présent, tous les Mac Intel commercialisés depuis 2016 se situent en dessous de cette moyenne.

Les MacBook Airs 2018 et 2019 sont en dessous de cette moyenne, avec respectivement 5,8 et 5,2 ans de mises à jour macOS.

Le Mac moyen reçoit des mises à jour pendant environ 5,5 ans après qu'Apple a cessé de le vendre.

C'est finalement peu ou prou la même chose que pour l'iPhone, sauf que le prix n'est pas le même au départ. Apple a récemment garanti 5 ans de mises à jour, bien que les faits montrent qu'elle assure généralement 7 ans d'évolutions.

Quelle durée de vie restante pour les Mac Intel ?

Si le déploiement de la nouvelle architecture Apple Silicon est (presque) terminé, les clients ayant opté pour un modèle Intel dans un passé pas si lointain n'ont, pour la plupart, pas eu de mauvaise surprise. La firme maintient les ordinateurs, tout en limitant les nouveautés, comme Apple Intelligence.



Reste que tous ces ordinateurs, du Mac mini au Mac Pro en passant par l'iMac et le MacBook, ne feront pas long feu. Une partie sera mise au rebut avant macOS 16 l'an prochain, l'autre avant macOS 17 en 2026. Il leur reste donc au maximum deux ans de nouveautés.

Conclusion

C'est une supposition, mais qui parait tellement logique. Apple ne veut pas brusquer ses clients, mais doit avancer et laisser de côté des appareils qui ne sont pas du tout conçus comme les autres, apportant complexité et lourdeur dans le code.



Notre conseil est, si vous souhaitez continuer à bénéficier des évolutions d'Apple, notamment l'IA, de revendre votre Mac Intel et de passer sur un modèle avec une puce MX. Même un MacBook Air M1 à 799 € sera mieux loti qu'un Mac Pro Intel à plus de 10 000 euros. Sans compter que les puces Apple sont à la fois très performantes et économes en énergie.