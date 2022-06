Les fonds d'écran officiels de macOS 13 Ventura

Au lendemain du keynote, voici le fond d'écran officiel de macOS Ventura adaptable pour tous les iPhone, iPod et iPad. On trouve la version claire et la version sombre.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Un nouveau système d'exploitation pour Mac

Lors de la très médiatique conférence d'ouverture de la WWDC 2022, Apple a dévoilé les dernières fonctionnalités de bureau de macOS Ventura. En ajoutant de puissants outils de productivité et de nouvelles fonctionnalités multiplateformes, l'expérience Mac continue de s'améliorer avec notamment Stage Manager qui permet de gérer des piles d'applications de manière simple et efficace.

Stage Manager organise automatiquement les apps et fenêtres ouvertes pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur leur travail tout en voyant tout d'un seul coup d'œil

On trouve également la possibilité d'utiliser l'iPhone en webcam ou encore les appels FaceTime que l'on peut commencer sur un iPhone et terminer sur un Mac par exemple grâce à Continuité et Handoff. Il y a bien évidemment un nouveau fond d'écran pour accompagner tout cela.

Wallpapers MacOS Ventura pour iPhone, iPad et Mac

Le fond d'écran macOS Ventura est disponible gratuitement au téléchargement en deux versions, sombre et claire. Il s'agit de versions 6K qui fonctionneront naturellement aussi sur un écran d'iPad étant donné la taille et l'orientation de la toile.







