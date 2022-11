Des problèmes de calendrier Exchange avec macOS Ventura

La dernière version de macOS Ventura causerait un certain nombre de problèmes aux utilisateurs qui utilisent un compte Microsoft Exchange pour leur calendrier ou leur liste de rappels, selon des rapports d'utilisateurs en ligne. Un souci qui touche notamment les personnes utilisant cet outil pour leur travail.

Un problème chez Microsoft ou Apple ?

macOS Ventura est le tout dernier système d'exploitation pour Mac mis à la disposition du public la semaine dernière. Depuis sa sortie, des utilisateurs se sont emparés de Twitter, Reddit et du forum Apple pour partager que leur calendrier Exchange ne se synchronise plus correctement avec le calendrier ou l'app Rappels d'Apple.



Dans certains cas, lorsque le calendrier se synchronise avec l'application calendrier intégrée d'Apple, d'autres problèmes surviennent, tels que des dates et heures d'événements mal synchronisées, des invitations à des événements qui n'aboutissent pas, des rappels qui ne s'affichent pas et d'autres bogues connexes.



On ne sait pas exactement ce qu'Apple a changé dans macOS Ventura pour causer ces problèmes ou s'il s'agit d'un problème du côté de Microsoft. Les utilisateurs qui exécutent macOS Monterey n'ont pas signalé de problèmes similaires, donc au moins pour le moment, il semble qu'il s'agisse d'un bogue spécifique à macOS Ventura.

Une solution pour résoudre le problème

En attendant, les utilisateurs peuvent essayer de supprimer et de réinsérer leur compte Exchange sur leur Mac dans l'espoir de résoudre le problème en provoquant une nouvelle synchronisation forcée. Pour les utilisateurs toujours sous macOS Monterey et qui utilisent un compte Exchange, il est préférable d'attendre que le problème soit corrigé avant d'installer la mise à jour Ventura qui apporte son lot de nouveautés, dont le fameux Stage Manager.

