Twitter sur Firefox : des problèmes de connexion à la pelle

Vous utilisez Firefox sur macOS ou Windows pour votre navigateur internet principal ? Vous avez peut-être remarqué que le réseau social Twitter rencontre quelques difficultés de connexion depuis 24 heures. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à être concerné, de nombreux signalements surgissent partout dans le monde.

Twitter sur Firefox rencontre des difficultés

Depuis hier, de nombreux utilisateurs de Twitter qui passent par la version web du réseau social ont remarqué un bug assez gênant, cela concerne uniquement les personnes qui utilisent Firefox comme navigateur internet sur leur Mac ou PC. Le cœur du problème se trouve être l'authentification, celle-ci n'est plus automatique, il est nécessaire de saisir son identifiant et mot de passe à chaque fois qu'on quitte et revient sur Twitter quelques minutes pus tard.

Même en disposant de la version la plus récente de Firefox (112.0.1), en nettoyant le cache du navigateur et en désactivant les extensions, le souci reste toujours pareil. Le dysfonctionnement pourrait être du côté de Twitter et non de Firefox qui ne rencontre aucun problème avec les autres sites internet qui requiert une connexion à un compte.



Pour le moment, Twitter et Mozilla n'ont pas fait de communication officielle à ce sujet, on ne sait pas si un correctif est en cours en développement.

En attendant, si vous êtes concerné par l'absence d'authentification automatique, vous pouvez passer par l'application mobile de Twitter ou un autre navigateur internet pour ne pas avoir à saisir à chaque fois votre identifiant et mot de passe.

Twitter won't let me sign into my accounts on Firefox lol — https://cohost.org/Westor : The Gathering 🦎💜 (@WestorLowbrood) April 24, 2023

Is twitter broken again? Keeps logging me out in Firefox (desktop). — テトラボルト(TetraP)🍊 (@tetravolt2) April 24, 2023

I wonder why I am no longer able to log on to Twitter from Firefox. Could there be some insidious connection? — Gary Cook (@Awakagain) April 24, 2023

So for some reason Firefox and Twitter are not getting along at all. I even cleared my cache and cookies and still nope, wont load. Guess I'm moving to chrome... — Tanya Giaimo (@QueenWarden48) April 24, 2023

