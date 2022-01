Dropbox prévient de problèmes de fichiers à venir sur MacOS 12.3

Dropbox a annoncé que les utilisateurs qui effectuent la mise à jour vers la future version macOS 12.3 sur leur Mac pourront rencontrer temporairement des problèmes pour ouvrir des fichiers en ligne, uniquement en passant par les applications tierces du fabricant. Microsoft est également concerné avec OneDrive, et on peut légitimement penser que Google Drive l’est tout autant,

Les services de stockage Cloud doivent revoir leur copie sur Mac

Dans un document d'assistance et un courriel adressé aux clients, la société Dropbox a expliqué qu'elle travaillait activement à la prise en charge complète des fichiers distants sur macOS 12.3 et qu'elle commencerait à déployer une version mise à jour de son application Mac auprès des bêta-testeurs en mars. En attendant, les utilisateurs de Dropbox qui effectuent une mise à jour vers macOS 12.3 pourront toujours ouvrir les fichiers en ligne via le Finder.

Dropbox n'a pas fourni de détails supplémentaires, mais Microsoft a récemment déclaré que macOS 12.2 sera la dernière version qui prend en charge l'implémentation actuelle des fichiers en ligne de son propre service de stockage en nuage OneDrive. En contrepartie, Microsoft a déclaré que OneDrive obtiendra une nouvelle expérience de fichiers en ligne qui est plus intégrée à macOS et bénéficiera d'un soutien à long terme de la part d'Apple, ajoutant que la version actuelle est construite sur plusieurs technologies qui sont maintenant dépréciées.



Apple a semble-t-il averti à l'avance les services de stockage dans les nuages tels que Dropbox et OneDrive des changements au niveau du système qui affecteront les fichiers en ligne à partir de macOS 12.3.



Apple publiera probablement macOS 12.2 dans le courant de la semaine prochaine, et les tests bêta de macOS 12.3 devraient commencer peu après. Rappelons que les clients Dropbox attendant de pied ferme la version optimisée pour les Mac M1.