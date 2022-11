Apple publie la bêta 3 de macOS 13.1 Ventura aux développeurs

Comme d'habitude, deux semaines après la dernière, Apple publie la nouvelle bêta de macOS 13.1. Quelques semaines après le lancement de macOS Ventura pour le grand public, le constructeur américain prépare une première mise à jour importante. Les développeurs peuvent installer la troisième bêta dès à présent.

C'est parti pour le téléchargement de la nouvelle bêta

Top départ. Apple propose depuis quelques instants le téléchargement de la bêta 3 de macOS 13.1, une future mise à jour qui devrait sortir au cours du mois de décembre. Le géant californien demande aux développeurs de tester le système dans tous les sens afin de traquer les bugs et de les remonter via l'outil intégré.



À noter qu'il vaut mieux éviter d'installer une bêta sur son Mac de travail, certaines versions pouvant inclure des problèmes gênants.

Nouveautés de macOS 13.1

L’app Freeform est arrivée pour collaborer facilement entre utilisateurs Apple (bêta 1)

Comment installer macOS 13.1 en bêta

Les développeurs enregistrés au programme peuvent télécharger le profil de macOS 13.1 à partir de l'Apple Developer Center et une fois cela fait, les versions bêtas qui suivront pourront être installées directement depuis les appareils.



Les testeurs publics pourront bientôt télécharger la version, Apple s'assure avant qu'il n'y ait pas de bugs majeurs qui pourrait ruiner l'expérience utilisateur, fatiguer plus rapidement votre batterie ou même rendre inutilisable votre Mac (pour les cas les plus extrêmes).