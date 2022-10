MacOS 13 Ventura sortira fin octobre avec les nouveaux MacBook Pro 2022 M2 Pro / Max

Apple prévoit de lancer macOS Ventura en version finale parallèlement à iPadOS 16 au cours de la semaine du 24 octobre, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans son dernier bulletin d'information, le journaliste a déclaré que la première version de macOS Ventura ajoute la prise en charge des nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces 2023, qui devraient être commercialisés dans un "avenir proche."

Le logiciel pour accompagner le matériel

Les nouveaux modèles MacBook Pro seront disponibles avec les options de puce M2 Pro et M2 Max, mais les autres changements seront minimes. Logique après une refonte totale l’an passé qui nous avait épaté lors de notre test du MacBook Pro M1 Max de 14 pouces. Performances de la puce, qualité de l’écran MiniLED et connectique complète, c’était un sans-faute.



Alors qu'il s'attend à ce que de nouveaux iPad Pro M2 soient annoncés dans " quelques jours ", Gurman a déclaré que les nouveaux MacBook Pro ne seront probablement pas commercialisés en même temps que le prochain iPad Pro. Au lieu de cela, il a déclaré que les nouveaux MacBook Pros sont "sur la bonne voie pour être lancés dans un avenir proche" et a noté qu'Apple a souvent lancé de nouveaux Mac en novembre, comme le MacBook Pro 16 pouces original en 2019 et les premiers Macs avec la puce M1 en 2020.

Un Mac Mini M2

Gurman a réaffirmé qu'Apple travaille sur une mise à jour du Mac mini avec une puce M2. Apple a mis à jour le Mac mini avec la puce M1 pour la dernière fois en 2020, et elle continue de vendre des configurations Intel plus chères avec des options de processeur Core i5 et Core i7.

Pas de keynote pour mieux se préparer au casque

Apple ne veut pas organiser un événement en octobre cette année :

Apple a traditionnellement inauguré ses mises à jour d'iPad et de Mac à la fin de l'automne par des événements spectaculaires, mais le déploiement de cette année sera plus discret. Apple lancera les produits sur son site web sans le genre de rassemblement que nous avons vu en septembre avec le lancement de l'iPhone 14.



Je pense qu'Apple a évité un autre événement en raison de la nature assez ordinaire des annonces. Il s'agit d'une série de mises à jour qui se résument à des modifications de spécifications ou à des designs déjà vus. Un autre facteur : Apple économise probablement son énergie marketing pour le lancement du casque Reality Pro l'année prochaine.



Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle d'Apple, et Greg Joswiak, responsable du marketing, doivent prendre la parole lors de l'événement WSJ Tech Live le 25 octobre au soir. Il est probable que les deux responsables parleront de macOS Ventura et d'iPadOS 16, les deux systèmes d’exploitation devant sortir dans les prochains jours.