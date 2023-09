macOS Sonoma va optimiser la batterie des MacBook Air M2 13"

Dès ce soir à 19h00, Apple va publier la mise à jour macOS Sonoma sur ses serveurs, l'occasion de profiter d'une tonne de nouveautés, mais aussi de plusieurs améliorations. Dans un récent document d'assistance, on apprend qu'Apple a beaucoup travaillé sur l'état de la batterie du dernier MacBook Air M2 de 13 pouces. L'objectif est toujours le même : optimiser la batterie pour qu'elle tienne le plus longtemps.

macOS Sonoma et les

MacBook Air M2 13"

Avec la sortie de la mise à jour macOS Sonoma qui débarque ce soir, Apple a introduit des améliorations majeures en ce qui concerne la gestion de la batterie pour le MacBook Air 13 pouces équipé de la fameuse puce M2. L'un des principaux objectifs d'Apple avec cette mise à jour est de garantir une meilleure durabilité de la batterie sur le long terme.



Bien que les spécificités des modifications apportées par l'entreprise demeurent discrètes, l'intention est claire : assurer que la batterie de ces ordinateurs portables dure aussi longtemps que possible, tout en maintenant une performance optimale. Cela est d'autant plus pertinent quand on considère qu'aucun retour négatif notable concernant la batterie de ce MacBook Air, lancé en juillet 2022, n'a été rapporté.

Consultation et gestion avancée de la batterie

Pour les utilisateurs souhaitant consulter les informations concernant l'état de leur batterie, Apple a facilité la démarche. Il suffit de se rendre dans "Paramètres système" et de sélectionner "Batterie". Cette section offre une vue d'ensemble de l'état actuel de la batterie, ainsi que d'autres détails pertinents.

La finalité derrière cette gestion avancée de l'état de la batterie est de prolonger sa durée de vie en réduisant son usure chimique. Comment ? En analysant de manière intelligente plusieurs facteurs tels que la température historique de la batterie et les cycles de charge. Ces données permettent au système macOS Sonoma d'ajuster la charge maximale en fonction des besoins de l'utilisateur. Par exemple, si un utilisateur charge souvent son MacBook à 100% mais n'utilise que 50% de la batterie régulièrement, le système pourrait limiter la charge à un pourcentage optimal pour minimiser l'usure chimique.



Avec la mise à jour macOS Sonoma, Apple renforce son engagement envers la durabilité de la batterie et la performance. En optimisant la gestion de la batterie des MacBook Air M2 13", la marque s'assure non seulement que ses utilisateurs profitent d'une autonomie fiable, mais aussi que la durée de vie de leurs appareils soit la plus longue possible.



