L’annonce des nouveaux iPad Pro M2 serait imminente

Si l’on s’en tient aux informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple annoncera de nouveaux modèles d'iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces dans très peu de temps.



Dans sa dernière newsletter « Power On », le journaliste américain parle même d’une question de jours.

Un première puce M2 sur iPad

Les nouvelles tablettes de 11 pouces et 12,9 pouces, dont les noms de code sont J617 et J620, représenteront la première mise à jour de l'iPad haut de gamme depuis avril 2021, les fameux modèles équipés de la puce M1 et d’un nouvel écran mini-LED pour la version 12,9 pouces.



Pour leur première évolution depuis un an et demi, les prochaine iPad Pro devraient gagner la puce M2 d'Apple, offrant des performances plus rapides et de nouvelles capacités de charge.

Pour ce qui est du design, les nouveaux iPad ressembleront aux modèles actuels, aucun changement significatif n'étant attendu. Les premières rumeurs disaient que le plus petit modèle de 11 pouces gagnerait un écran mini-LED, actuellement disponible uniquement sur le plus grand modèle de 12,9 pouces, mais cela ne devrait pas être le cas au final.



En revanche, les iPad Pro M2 pourraient être dotés d'une capacité de recharge MagSafe, notamment grâce à un dos en verre. Il est également possible que les nouveaux modèles iPad Pro soient dotés de capacités de recharge sans fil inversées, permettant aux utilisateurs de recharger leur iPhone ou leurs AirPods à l'arrière de l'iPad. Ce serait une nouveauté très pratique pour les clients.

Compte tenu de la mise à jour incrémentielle attendue pour les prochains iPad, Apple ne prévoit plus de Keynote pour octobre. Apple devrait lancer les nouveaux iPad et les mises à jour de la gamme Mac par le biais de communiqués de presse et de mises à jour sur son site Web.

iPadOS 16 se fait attendre

Parallèlement aux nouveaux iPad Pro 2022, Apple devrait également lancer iPadOS 16 dans le courant du mois. Contrairement aux années précédentes, les mises à jour iPadOS et iOS de cette année n'ont pas été publiées simultanément. Au lieu de cela, Apple a retardé iPadOS 16 jusqu'à plus tard dans l'automne afin de disposer de plus de temps pour affiner la mise à jour et travailler sur Stage Manager. Stage Manager est un nouveau système multitâche et de fenêtrage pour les iPad récents qui, aux dernières nouvelles, était toujours affecté par de nombreux bogues.